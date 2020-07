Nechceme ministra na vedlejšák, opozice kvůli vlakům tepe Havlíčka

Několikátý vážný incident za poslední týden, z toho druhá tragická srážka – opoziční politici se kvůli situaci na české železnici pustili do ministra dopravy Karla Havlíčka. V situaci na českých tratích vidí systémovou chybu, politikům ale také vadí to, že Havlíček je zároveň i ministrem průmyslu a obchodu.

"Jedno neštěstí může být chybou jednotlivce, tři srážky vlaků nedlouho po sobě jsou už ale pravděpodobně chybou systému. A není se co divit, řídit dvě ministerstva kvalitně nelze. To si musí sám ministr uvědomit, jde o lidské životy. Myslím na všechny zraněné a jejich rodiny," napsala na twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan připomněl varování odborářů, že strojvedoucí jsou unavení a přetížení. "Nelze stále vše svádět na lidská selhání. Žijeme v digitální době. Je zabezpečení odpovídající technickým možnostem dneška? Naslouchá někdo v této zemi odborářům, kteří si stěžují na přetížení a únavu strojvůdců? Na to všechno se budu ptát ministra. Ale máme vůbec kompetentního ministra dopravy, nebo jen univerzálního vojáka Havlíčka, který má čas řešit všechno a nic z toho pořádně?" uvedl Rakušan v úterý večer na svém facebooku.

Podobně se vyjádřil také předseda KDU-ČSL a člen sněmovního výboru pro dopravu Marian Jurečka. "To co se děje v poslední době na železnici už není možné svalovat na vinu lidského faktoru, to je projev více faktorů. Nejen otázka zabezpečení, ale také přetíženého lidského faktoru," tweetoval Jurečka.

Ministr dopravy podle něj nemá jezdit k nehodám vlaků, ale má dělat maximum, aby k nim nedocházelo. V tom podle Jurečky ministerstvu dopravy "v posledních letech nebezpečně ujíždí vlak".

Jeho stranický kolega, europoslanec Tomáš Zdechovský, označil Havlíčka za "ministra dopravy na vedlejšák". "Těch nehod vlaků už bylo hodně. Karel Havlíček očividně není schopen systémově situaci řešit. Přestaňte hazardovat s životy lidí. Z tohoto se už nevymluvíte," vzkázal Zdechovský premiérovi Babišovi.

Po tom, aby resort dopravy měl ministra na plný úvazek, volá i poslankyně hnutí STAN Věra Kovářová Železná. "Po prvních třech incidentech tvrdil ministr dopravy, že šlo o individuální selhání, ne o systémovou věc. Možná to bude říkat i teď. Já jsem přesvědčená, že čtyři incidenty během dvou týdnů už svědčí o chybě systému, kterou je potřeba řešit. A řešit by ji měl plnohodnotný ministr dopravy, ne někdo, kdo ve vládě zastává ještě další významné funkce. Tohle už se nesmí opakovat!" napsala na svém facebooku.

"Myslím na zraněné ze srážky vlaků u Českého Brodu, doufám, že nezazní ty nejhorší zprávy. Je to třetí železniční nehoda během několika dní, něco je špatně, ale teď mysleme na postižené, jejich rodiny a záchranáře," vzkázal chvíli po srážce na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček pak situaci na české železnici přirovnal k Británii v 90. letech. "Děkuji všem složkám IZS, které zasahují u železniční nehody u Českého Brodu. Bohužel podobných neštěstí je v poslední době nějak moc. Trochu to připomíná příběh nezvládnuté privatizace britských železnic z 90. let...," napsal Hamáček.

Podle Havlíčka to, že vede dvě ministerstva, nemá na dění posledních dní žádný vliv. "Nemyslím si, že je to tím, že člověk dělá dva resorty. Tomu nezabráníte, i kdybyste řídil jen jeden. Člověk neřídí ten vlak, nebyl bezprostředně u toho. To není dáno tím. Těch nehod je ve srovnání s minulostí méně, bohužel nastaly dvě za jeden týden. Řešit to musíme," řekl novinářům na místě nehody Havlíček. Dodal, že o rezignaci neuvažuje.

Více o srážce u Českého Brodu v reportáži: