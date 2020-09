Nechci mít pohřeb! Zesnulý režisér Menzel mluvil o smrti už před 7 lety

Na záběrech z roku 2013 je vidět Jiří Menzel při rozhovoru pro televizi Nova. Ze smrti dle svých slov strach neměl. “Já myslím, že když zítra umřu, tak mi to bude jedno. Já bych rád teda ještě udělal nějaký film. Nemám ale strach ze smrti,“ řekl Menzel.

"Já jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Třeba když mí rodiče nebo mí starší příbuzní mluvili o tom, kdo kde bude ležet, co s urnou, já jsem se děsil toho, jak oni mohou mluvit o tom, že nebudou. To pro mě bylo nepředstavitelné. Teď najednou zjišťuji, že je to naprosto normální. Člověk má umřít, protože jak mi jednou řekla jedna sestřička v nemocnici, kdyby člověk neumřel, bylo by nás tady moc. A to je dost moudré," pokračoval dále.

Menzel také nechtěl být na obtíž ostatním. "Najednou odejde člověku buď tělo, nebo rozum, a najednou je odkázaný na ty druhé a v tu ránu já velice rozumím eutanazii. Já bych nechtěl být na obtíž, to je zbytečné, protože to jenom kazím život těm druhým, abych já žil o nějaký ten den déle. To se mi nechce," prohlásil rozhodně.

Byl i rozhodnutý ohledně toho, jak to má vypadat po jeho smrti. "Nechci mít pohřeb, protože vím, jak to lidi otravuje, že musí jít a nosit kytky a brečet a podávat si ruce. To je blbý cirkus. Nechci to. Nechci pohřeb, jakmile tady bude ta tělesná schránka, tak spálit, rozsypat, zapomenout. Důležité je, že zůstaly nějaké filmy, pár let se na ně bude vzpomínat, ale jako chodit ke hrobu, to je blbost," měl jasno režisér.

"Nejradši bych byl, aby si lidé, když si na mne vzpomenou, aby se smáli, aby se usmívali tak, jako když mne potkají. To je to nejlepší, to je ten nejhezčí odchod ze života," dodal Menzel. Na celý rozhovor se můžete podívat ve videu pod titulkem.