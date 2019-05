Nechoďte do lesů, varuje úřad! Riziko nákazy klíštětem je nejvýš

Víkendové oteplení probudilo klíšťata. Jejich aktivita je teď podle výstrahy na nejvyšším stupni. Lidé by v těchto dnech vůbec neměli chodit do lesů. Klíšťat nakažených boreliózou může být i více než 50 procent. Lidí se od začátku roku nakazilo už několik stovek.

Chladné a deštivé počasí vystřídala o víkendu slunečná obloha a téměř letní teploty, například v Českých Budějovicích se v sobotu vyšplhala rtuť teploměru na 24 stupňů. A toho většina lidí využila a vyrazila do přírody.

Právě v těchto dnech jsou ale lidé vystaveni obrovskému riziku. Aktivita klíšťat kvůli oteplení a vlhkému počasí dosáhla stupně 10 - tedy nejvyššího rizika.

Podle vydaného doporučení by při takto vysokém riziku neměli lidé vůbec chodit do lesů. Pohybovat by se měli jen po zpevněných cestách a jedině s použitím repelentu. Někteří ale o vysokém riziku vůbec nevědí, jak vyplynulo i z ankety TV Nova mezi výletníky.

Pravděpodobnost, že jste si domů "přinesli" nakažené klíště, je vysoká. "V některých lokalitách to může být i nad 50 procent," doplnil náměstek ministra zdravotnictví a předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula. Počet nakažených lidí lymskou boreliózou rychle stoupá. Nejvíce případů hlásí Olomoucký, Jihočeský a Zlínský kraj.

Závažnější encefalitidou se od začátku roku nakazilo už 15 lidí. "Může být od nějaký lehčích forem, kde je bolest hlavy, únava, až po těžké stavy, kdy ty lidi končí v bezvědomí a mohou ochrnout," sdělil lékař Ivo Petrášek.

Teplé a slunečné počasí vydrží podle meteorologů až do pondělí, pak přijde ochlazení. "Přes naše území bude postupovat zvlněné frontální rozhraní, takže očekáváme potom v příštím týdnu více srážek," doplnil meteorolog Daniel Maňhal. S ochlazením by se měla snížit i aktivita klíšťat, přesto ale bude vysoká.