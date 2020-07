Nechte na sebe působit šumavské příběhy, které Lipno nabízí. Stačí jen poslouchat.

Tady všude se můžete zaposlouchat do příběhů, které Šumava v této části své jižní části nabízí. Nechte se jimi vtáhnout a užijte si společně pohodu a klid.



Slyšíte?... To mňouká kočka divoká



Unikátní lesní hřiště Království lesa má nové obyvatele. Slyšíte? … to mňouká kočka divoká. Tento divoký kocouří mladík zdobí novou lesní zoo od zhruba poloviny března letošního roku. Kochat se můžete také pohledem na veverčí mláďata nebo dvojici puštíkůLesní hřiště najdete pár kroků od Stezky korunami stromů, dostanete se sem buď lanovkou nebo Stezkabusem.Nejprve procházka šumavským lesem, který vás zcela pohltí a pak překrásný výhled na Šumavu, lipenské jezero, ale i Novohradské hory nebo Blanský les. Nejen to vás čeká na Stezce korunami stromů Lipno (proklik www.stezkakorunamistromu.cz), první v České republice.Na Lipně si můžete naplánovat výlety do šumavské divočiny. Jsou zde místa, která nenajdete jinde v Evropě. Pohled na přírodní krásy vás rozhodně uchvátí. Vydat se můžete například na Čertovu stěnu, kterou tvoří rozsáhlé kamenné moře. Zdejší pověst o čertovi inspirovala i skladatele Bedřicha Smetanu. Nedaleko odsud je rezervace Luč, z vrcholu je neopakovatelný pohled na Lipno. Za návštěvu rozhodně stojí i přírodní poustevna loupežníka Godoše.Těch aktivit zažijete na Lipně opravdu spoustu. Můžete se koupat, plavit se po Lipně nebo vzít kolo a vyrazit třeba k rakouským hranicím nebo kolem jezera. Váš výlet rozhodně začne na stránkách www.lipno.info , kde najdete další informace. Vyplatí se rozhodně registrovat se ve Věrnostním klubu Lipno.card, protože všechny zážitky budete mít výhodnější. Registraci provedete při prvním nákupu vstupenek na Stezku korunami stromů nebo do Království lesa na centrálním parkovišti v Lipně nad Vltavou nebo na www.lipnocard.cz