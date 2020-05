Nechte si přivézt vafle až k vám domů! Vytvořte si svou originální

Waf-Wafu se dařilo ve všech směrech. Nejenže se stal jedním z nejvyhledávanějších pražských podniků se sladkým jídlem, ale mimo jiné otevřel také pobočku v Brně a začal svůj prodej rozjíždět také v obchodních centrech. Pandemie podniku přerušila plány, a tak se musel nastalé situaci přizpůsobit.



Majitelé ale nezaháleli, a hned dali dohromady tým lidí, který začal rozvážet vafle, palačinky i lívance až domů po skoro celé Praze. "Lidé si můžou dopřát ten nový zážitek a radost pro všechny, jak tomu říkáme, i u sebe doma. Vychutnat si naše produkty a neudělat radost jen sobě, ale třeba i svým blízkým," řekl Jonáš Basel, ředitel Waf-Waf.



Vafle, lívance nebo palačinky si můžete nakombinovat úplně podle svého. Na výběr máte z vice než 50 přísad. Mezi nejoblíbenější patří vafle s nutellou, čerstvými jahodami, oreem a šlehačkou, ale fantazii se v tomto případě meze nekladou. Ať už máte chuť na slanou či sladkou variantu, určitě si vyberete podle svého gusta.



Výhodou vlastního výběru ingrediencí je fakt, že máte minimální šanci se vafle přejíst. "Můžete si vše nakombinovat dle svých vlastních chutí, a to samozřejmě dělá originalitu toho našeho konceptu. To znamená, že naši zákazníci se vrací a pořád zkouší nové druhy a kombinace tak, aby jim to neustále chutnalo," vysvětlil Basel.



Podpořte vaše oblíbené podniky objednávkou jídla domů. V této době to potřebují více než kdy dřív. Chcete někomu zpříjemnit den? Pošlete mu třeba právě jednu Waf-Waf vafli až k němu domů! "Děkujeme zákazníkům, že nás podporují i v těchto situacích," dodal Basel.

