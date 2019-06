Nechtěla jsem je trápit, tvrdí matka dětí z taxíku. Babička je zapřela

Příběh dětí, které taxík odvezl na Slovensko, nabývá neuvěřitelných rozměrů. Ukázalo se, že žena, ke které je přivezl, byla skutečně jejich babička. Ta ale děti zapřela a nechala sociálku, aby si je vzala. Promluvila i matka - partner chtěl, aby s ním bydlela pouze ona bez dětí. Posadila je proto do taxíku a poslala na Slovensko.

S šokujícími informacemi přišla slovenská televize JOJ, která vypátrala jak matku čtyřleté holčičky a dvouletého chlapečka, tak jejich babičku. Mladá žena vyrůstala na severu Česka se svým tatínkem. Po jeho smrti se odstěhovala s dcerkou na Slovensko, kde žila s manželkou zesnulého otce.

Poznala tam jiného muže, se kterým později měla chlapečka. Nadále však žila u své nevlastní matky. "Pohádali jsme se a oni mě potom i s dětmi vyhodili," tvrdí Zdeňka.

Poté se vrátila zpět do Česka, kde si našla nového přítele v Karviné. Ten jí nabídl, že se k němu může přestěhovat - ovšem bez dětí. Proto prý posadila děti do taxíku a poslala je zpátky na Slovensko. "Nechtěla jsem, aby takhle trpěly. Tak jsem jim napsala, ať si k sobě vezmou alespoň ty děti," řekla Zdeňka.

Když taxikářka dovezla vystrašené a plačící sourozence do slovenské obce Čadca, stalo se něco neuvěřitelného - babička je zapřela. Žena prohlásila, že žádná vnoučata nemá a už vůbec ne z Česka. Převzala si je proto sociálka a dopravila je do stovky kilometrů vzdáleného dětského domova v Medzilaborcích na druhé straně Slovenska.

"Měla jsem ráda obě děti bez rozdílu," tvrdí babička. Hájí se, že měla velký strach si je u sebe nechat. "Vyhrožovala mi, abych si ty děti nechala a abych se o ně starala. Bála jsem se, že mě podvede, že si je vezmu a ona mě půjde udat za únos," vysvětluje babička.

Nebohé děti tak nadále zůstávají v dětském domově. První den podle sociálních pracovnic hodně plakaly, postupně si ale na nové prostředí zvykly. Projevit o ně měl dokonce zájem jejich strýc, bratr matky. O dalším postupu ale budou rozhodovat české orgány a soud.

"Každý, kdo si bude chtít dětí vzít do své péče, bude potřebovat povolení od soudu. To znamená, že soud bude muset rozhodnout o změně péče," uvedla mluvčí slovenské sociálky Jana Lukáčová. To platí i pro matku dětí, kdyby o děti znovu projevila zájem. Policie ji v tuto chvíli stíhá pro trestný čin odložení dítěte.

Úřady zatím neví, jak dlouho děti zůstanou na Slovensku. Sociálka o případu samozřejmě informovala českou stranu, zabývat se tím budou i čeští policisté. "Do postoupení případu Policii ČR nelze poskytnout bližší informace," uvedla pro TN.cz mluvčí policejního prezidia Lenka Sikorová.

Podívejte se na reportáž TV Nova o dětech odvezených taxíkem na Slovensko: