Nedáš přednost vlaku, zemřeš! Drsná cedule dělí Česko

Statistiky nehodovosti nepříjemně ukazují, že běžné dopravní značení se v případě mnoha železničních přejezdů míjí účinkem. U dvou přejezdů na Mostecku se proto objevila vedle upozornění o trvalém provozu vlaků také dodatková cedulka, která mnohé zaskočila svým drsným vyzněním. "Nedáš-li přednost vlaku, zemřeš," varuje nově projíždějící řidiče.

"K možná neobvyklému vyznění jsme se uchýlili kvůli nebezpečí, které na těchto přejezdech hrozilo. Roky tu byla trať nevyužívaná a lidé si na to zvykli. Dvanáct let tu vlak neprojel, my tu teď ale od loňského února vypravujeme několik spojů denně," vysvětlil Jiří Dlabaja, tiskový mluvčí společnosti AŽD Praha, která provozuje dopravu v dotyčném úseku a ceduli k přejezdu nechala umístit.

Na zklad eten PR jsme obdreli od Magistrtu msta Mostu vzvu, abychom odstranili na @svestkovadraha ped el. pejezdy dodatkovou tabulku NED-LI PEDNOST VLAKU, ZEME. Generln editel AD Z. Chrdle odmt tabulky odstranit. Chce nechat rozhodnout soudy. pic.twitter.com/Ty7lBNhQwX — AD (@azd_praha) February 20, 2020

"Stovky konfliktů s neukázněnými řidiči na přejezdech a ohrožení cestujících, kdy jsme naši Policii ČR neviděli a neslyšeli, nás vedlo k instalaci dodatkových tabulek. A hle, již je Policie ČR aktivní a tabulky chránící bezpečnost musíme odstranit. Neodstraníme, bezpečnost je prvořadá," dodal na facebooku společnosti generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Na základě šetření Policie ČR společnost AŽD totiž počátkem února od Magistrátu města Mostu obdržela výzvu, aby dodatkovou tabulku odstranila. Podle magistrátu není umístění dodatkové tabulky s výše uvedeným textem legislativně schváleno a není v souladu s příslušnými předpisy. Cedule má zmizet do 5. března, jinak společnosti hrozí pokuta až do výše 300 000 korun.

Anketa Vadí vám cedule s nápisem 'Nedáš-li přednost vlaku, zemřeš' Vůbec. Je-li úsek nebezpečný, alespoň řidiče lépe varuje. 99 103 hlasů Vadí, značky by měly mít jednotnou podobu. 1 1 hlas Vadí, je moc drsná. 0 0 hlasů Nevím. 0 0 hlasů Hlasovalo 104 lidí.

"Na prvním místě je pro nás bezpečnost, ne úřední šiml. Tabulku proto v žádném případě neodstraníme. Ať o její oprávněnosti rozhodne nezávislý soud," prezentoval stanovisko firmy její tiskový mluvčí.

Podle společnosti BESIP bylo na železničních přejezdech v roce 2018 evidováno 388 dopravních nehod, zemřelo při nich 19 lidí. 57 procent těchto nehod se událo na technicky nezabezpečených přejezdech, označených pouze výstražným křížem.