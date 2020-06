Ne horší známky než v pololetí, radí ministerstvo. Psycholog nesouhlasí

S koncem školního roku se blíží i vysvědčení. V tom, jak by mělo vypadat, má většina psychologů jasno. Letos by se mělo druhé pololetí obejít bez známek. "Když to dítě uvidí na vysvědčení samé jedničky, tak už nepřemýšlí nad tím, jestli to dostalo za něco," vysvětlil dětský psycholog Václav Mertin.

Řada škol ale známkovat bude. A učitelé mnohdy nevědí, jak mají práci za druhé pololetí školního roku vlastně zhodnotit. Pomoci jim má vyhláška ministerstva školství a metodika s ní spojená.

"Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí," stojí ve vyhlášce. Podle ministerstva školství je ale potřeba žáky hodnotit individuálně a metodika poskytuje pouze nezávazná doporučení.

"Samozřejmě pokud se to dítě opravdu prokazatelně neúčastnilo té výuky, schválně neposílalo úkoly ani nespolupracovalo s učitelem, tak může dojít v opravdu výjimečných případech k tomu, že ten žák bude muset skládat nějaké komisionální zkoušky," připustil mluvčí ministerstva Ondřej Macura.

"Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku (…) nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení," tvrdí ale vyhláška. Ředitelé se pak shodují, že známku určí hlavně výsledky žáka před uzavřením škol. Někteří by rádi odměnili děti za práci, kterou během výuky na dálku odvedly.

"Myslím, že k nějakému výkonu a snaze se dá určitě přihlédnout," uvedl ředitel ZŠ Pod Žvahovem Jan Horkel. "My samozřejmě vyjdeme ze známek, které děti měly do 11. března," doplnila ředitelka ZŠ v Chodově Iva Šípová.

Metodika ministerstva školství pak radí pedagogům využívat spíše slovní hodnocení prospěchu žáka. Většina žáků ale skončí druhé pololetí školního roku s klasickými známkami. Pro vysvědčení si budou moci dojít jako v době před pandemií koronaviru. Podle ředitelů škol jsou děti na známky zvyklé a slovní hodnocení je pro ně nevypovídající. Více v reportáži: