Neděle přeje odpočinku. Energii dobijete ve společnosti přátel

Beran

Určitě nezůstávejte sedět doma a vyrazte ven, svoji nezkrotnou energii potřebujete někde ventilovat a sezení u počítače není to pravé ořechové. Vyzkoušejte si nové netradiční sporty, může se z nich stát oblíbený koníček, který se v budoucnosti zúročí.

Býk

Neděli si určitě užijte naplno, hvězdy vám přejí. Navštivte neznámá zákoutí ve vašem kraji, budete mile překvapeni, kolik zajímavostí a krásných míst vám uniklo. V přírodě načerpáte nové síly na nenáviděné pondělí a rovněž dostanete nové tvůrčí nápady.

Blíženci

Dnes uklidněte svoji rozlétanou mysl meditací nad svým životem, plány a vašimi možnostmi. Zjistíte, že se úplně zbytečně podceňujete. Určitě dokončete staré resty a popřemýšlejte, kam byste chtěli v budoucnosti dospět. Je i vhodná doba na změny.

Rak

Štěstí vás určitě nemine, hvězdy vám přejí ve všech záležitostech. Do čehokoliv se pustíte, budete úspěšní. Zvláště se vám zadaří v tvůrčí činnosti. Neskrývejte v sobě tvořivý potenciál, pusťte jej ven. Uvidíte, že ve vaší duši zavládne radost a blaho.

Lev

Neděle je od slova nedělat, milí lvi. Jste sice velmi akční, ale i vy si potřebujete dát od všech a všeho oddych. Nechte veškerou práci doma, kupte si jízdenku do neznámých končin a vyrazte si na jednodenní vandr. Nová místa vám ukáží nové náhledy.

Panna

Určitě si nelámejte hlavu starostmi a udělejte si pokud možno co nejpříjemnější den. Vytáhněte stará alba, otevřete láhev vína a kochejte se, kam jste to za celý ten čas dotáhli. A že jste to dotáhli daleko! Jen si to uvědomte a buďte na sebe pyšní.

Váhy

Udělejte si čas na sport, i kdyby počasí nemělo být dokonalé. Aktivní odpočinek po náročném týdnu je to, co vás dostane zpět do rovnováhy a vy to víte. Tak zbytečně nelenošte, to byste si později vyčítali. Vytáhněte ven i své přátele, budou vám vděční.

Štír

Pokud jste unavení, nikam nechoďte, každý den nemusíte podávat nadprůměrné výkony. Zalezte si klidně zase zpátky do postele a dospěte svůj spánkový deficit. Vaše tělo vám poděkuje. Pokud jste zadaní, všímejte si svého partnera. Pozornost se vyplácí.

Střelec

Překvapí vás nová setkání na místech, kde byste to vůbec nečekali. Dokonce to vypadá na budoucí rozvinutí něčeho hlubšího, ať již se bude jednat o vztah, nebo jen obyčejné přátelství. Dnes rozhodně neseďte doma na zadku a vyrazte ven do společnosti.

Kozoroh

Pokud vás trápí nedorozumění s blízkým člověkem, nečekejte, až se ozve sám, udělejte to vy, protože případné ochlazení vztahů by vás mrzelo. Vyrazte někam společně do čajovny nebo kavárny a upřímně si promluvte. Hlavně nic neskrývejte a buďte otevření.

Vodnář

Využijte volný čas pro svoje umělecké nápady, nebojte se experimentovat. Popusťte uzdu své fantasii a pořádně se vyblbněte, vzniknou zajímavá díla, kterými se rádi budete kochat ještě dlouho poté. Jen nezapomeňte dodržet sliby, které jste dali blízkým.

Ryby

Romantika je na spadnutí, jen si nejsme jistí, zda se jedná o vašeho stálého partnera, anebo vám do života vstupuje někdo nový. Pokud jste zadaní, tak si pořádně rozmyslete, jestli vám to za to stojí. Nezadaní nechť se nechají unášet kormidlem osudu.