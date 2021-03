Nedokázali jsme si to ani představit, hodnotí rok s covidem Adam Vojtěch

"Doba je bezprecedentní, myslím si, že ten poslední rok byl pro nás pro všechny nový. Zažili jsme věci, které jsme si ani nedokázali představit. Pro mě osobně byl nejtěžší v životě," svěřil se hned v úvodu rozhovoru pro pondělní Snídani s Novou Adam Vojtěch.

Řekl, že zatímco nyní známe různá opatření velmi dobře, tehdy jsme s nimi neměli v podstatě žádnou zkušenost, zavírání obchodů či restaurací tu nebylo desítky let. "Atmosféra ve společnosti ale byla na jaře mnohem semknutější, v tomto směru to možná bylo jednodušší než teď, kdy je společnost mnohem více unavená," zamýšlí se exministr.

Vzorky s podezřením na koronavirus podle něj laboratoř prověřovala už od začátku loňského roku, dlouho ale přicházely negativní výsledky. Že se nemoc objeví i v Česku, bylo podle Vojtěcha jen otázkou času. A 1. března 2020 mu zazvonil telefon, že jsou u nás první tři nakažení.

"Jsem rád, že se pro mě život vyvinul tak, že už nejsem na ministerstvu zdravotnictví. Tu práci jsem dělal rád i před koronavirem. Na druhou stranu si pak člověk řekne, že už to stačí, že se to třeba projevuje i na jeho zdraví, osobním životě," popsal Vojtěch. Svoje působení v resortu považuje za uzavřenou misi, na kterou nevzpomíná s hořkostí.

Na počátek epidemie covidu-19 v Česku exministr vzpomíná jako na dobu velké nejistoty, kdy se vlastně ani nevědělo, co se bude dál dít. Nebo jak se nemoc vlastně mezi lidmi šíří. Vojtěch tvrdí, že mu před rokem lidé sami psali, ať nějaká opatření zavede. "Bylo to hodně jiné než potom na podzim. Nebo než to, co zažíváme teď," zhodnotil Vojtěch.

Promluvil i o situaci ve Finsku, kde se má podle dostupných informací stát velvyslancem. Celý rozhovor s exministrem zdravotnictví si můžete pustit pod titulkem článku.