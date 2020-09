Nedokážete si při volbách vybrat? Stačí si založit vlastní stranu! NÁVOD

Volby se kvapem blíží. Někteří lidé mají jasno, koho budou volit, jiní se stále nerozhodli. A někteří svůj hlas nikomu nedají, neboť zastávají názor, že z kandidátů není možné si vybrat. Takřka každý má přitom možnost tuto situaci změnit – stačí si založit vlastní stranu či hnutí. V letošních volbách už to sice nevyjde, příští rok ale Česko čekají volby do Poslanecké sněmovny. Přečtěte si, co všechno je nutné k založení strany.