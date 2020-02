"Nedomysleli jsme to." ČSSD otočila a chce s ANO jednat o DPH na pivo

Daň na pivo je téma, které v posledních dnech zvedlo ze židle snad celou republiku. Lidé se jím baví na sociálních sítích, štamgasti ho řeší v hospodě a motá hlavu i poslancům, kteří novelu zákona schválili. "Nedomysleli jsme, co to bude obnášet, je třeba si to upřímně přiznat," uvedl poslanec ČSSD Václav Votava.

V září bylo pro schválení novely zákona o evidenci tržeb, která zahrnuje i zmíněnou daň, 104 poslanců. Jednotně pro hlasovalo hnutí ANO (76 poslanců), komunisté (14) i sociální demokraté (14). Ti si ale teď najednou uvědomili, že systém je chaotický.

"Takhle je to nepřehledný," sdělil poslanec za ČSSD Jiří Běhounek. "Obecně jsem pro zjednodušení," přidal se sociální demokrat Tomáš Hanzel. "Čím jednodušší, tím lepší," doplnil další poslanec ČSSD Antonín Staněk. "Ten chaos, který ty sazby vyvolaly, je třeba řešit," prohlásil Votava.

"Pro mě by to bylo překvapení, protože sociální demokraté hlasovali pro novelu zákona o elektronické evidenci tržeb," nesouhlasí s reakcí sociálních demokratů ministryně financí Alena Schillerová.

Za absurdní systém tří sazeb DPH označuje celá opozice. Podlé té neměla být novela zákona v takové podobě vůbec schválena. "ČSSD se podílela na tom, že tento zmatek vytvořili," tvrdí šéfka TOP09 Markéta Pekarová Adamová.

"Jestli chtějí něco řešit, tak ať řeší zjednodušení daňového systému a řeší celé DPH," navrhuje zase Jan Bartošek z ČSSD. "Teď nevěřím, že by chtěli něco opravdu spravit a že by to dokázali," sdělil předseda ODS Petr Fiala.

Pro změnu zákona, která by vedla k zjednodušení, by se prý přihlásili poslanci z řad ODS, Pirátů, TOP09, lidovců, SPD i hnutí STAN, kteří mají ve sněmovně celkem 87 křesel. "Pokud by mělo dojít ke sjednocení, tak mám vážné obavy, že bohužel by to bylo spíš směrem nahoru, a to v tuto chvíli určitě KSČM nepodpoří," odmítla komunistka Miloslava Vostrá.

Předseda ČSSD Jan Hamáček už minulý týden řekl, že jeho strana je připravena podpořit rychlou novelu, která do věci vnese jasno. S hnutím ANO to chtějí řešit na koaliční radě.

Na účet trojího zdanění piva se v posledních dnech baví celý internet. Vtipy veřejnosti i politiků jsou zasazené do známých českých filmů. A třeba opoziční poslanec Dominik Feri vymyslel deskovou hru DPH v pohostinství. Více se dozvíte v reportáži: