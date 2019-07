Nedostupné léky: Vláda chystá zákon, který zarazí kšeftování!

Vláda chce řešit problém s nedostupnými léky novelou zákona. Ta by měla bránit distribučním firmám prodávat léky z českého trhu za výhodnější ceny do zahraničí.

O tom, kam léky půjdou, by měli nově rozhodovat sami výrobci. Ti by také museli dodat na vyžádání chybějící lék do jakékoli lékárny - a to do dvou dnů. Lékárníci tvrdí, že zákon není potřeba měnit, jen Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) by měl víc postihovat ty, kteří léky do ciziny přeprodávají.

Více než stovku různých léčiv byste v současné době v lékárnách hledali marně - část z nich se navíc nedá nahradit ničím jiným. Mezi nedostupnými jsou třeba i čtyři druhy léků na vysoký tlak.

Vývoz léků do zahraničí má zarazit novela zákona o léčivech. O tom, kam výrobky poputují, mají rozhodovat přímo výrobci. Přibude jim ale i povinnost v případě, že v jakékoli lékárně určitý lék dojde.

"Bude to výrobce, který bude povinen - ze zákona - pod výraznou sankcí v řádu milionů, dodat lék do jakékoliv lékárny v ČR. A to maximálně do dvou pracovních dnů," vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Česká lékárnická komora ale namítá, že změna zákona přinese jen zbytečnou byrokracii. Navíc podle ní už Státní ústav pro kontrolu léčiv dostatečné zákonné pravomoci má - musí je jen prý důsledněji vymáhat.

"Výrobci mají spoustu povinností. Mimo jiné s dvouměsíčním předstihem informovat o tom, že ten lék nebude. Spousta výrobců už zanedbala tu povinnost nahlášení, za což by měli být citelně potrestáni," myslí si prezident lékárnické komory Lubomír Chudoba.

Pokuty jsou ale podle komory symbolické a výrobce a distributory od vidiny vyššího zisku neodradí. Při dodržení dvouměsíční ohlašovací povinnosti by přitom prý bylo dost času blížící se výpadek vyřešit - třeba náhradou podobným lékem od jiného výrobce.