Nedržte se zastaralých způsobů. Chraňte se před koronavirem účinněji

Roušky se staly v posledních měsících neodmyslitelnou součástí našich životů. Tvoje rouška chrání mě, moje rouška chrání tebe. Co když ale existuje způsob, jak celkově ochránit svoji domácnost a další prostory před nebezpečnými viry a bakteriemi?

Pandemii se bráníme stejně jako před sto lety, i když už máme technologie, které by nás dokázaly účinně ochránit. Fotokatalýza společně s dalšími nanotechnologiemi dokáží v budoucnu pandemickým situacím zabránit. A vy je můžete mít doma už teď!



Vysoce účinná nanotechnologie pro ochranu proti šíření infekce Covid-19 je v Česku snadno k dostání, jen se o ní mezi lidmi bohužel zatím moc nemluví. A jak to funguje? Stačí natřít stěny a strop místnosti funkčními nátěry, čímž vytvoříte na jejich povrchu ochranu proti virům a bakteriím včetně koronaviru.



Vytvořená nátěrová vrstva, neboli technologie FN NANO, zachytává díky své mikrostruktuře viry a bakterie unášené vzduchem a následně je eliminuje. Takže od nich zároveň čistí vzduch v místnosti a dokáže tak dlouhodobě zvýšit ochranu lidí proti nákazám virového a bakteriálního typu včetně koronaviru.



"Já nechci nosit roušku, vždyť přeci existuje účinná prevence. My doma ji máme už deset let," přiznala ve videu herečka Petra Jungmanová a dodala: "Proč nevyužíváme nanotechnologie, které vycházejí z přírody a rozvinuly je naše české hlavy. Lékaři, sestry, zdravotníci, všichni kteří pomáhají nemocným, by mohli riskovat mnohem méně."



Známá herecká rodina Dlouhých využívá fotokatalýzu už dlouhá léta. Proto jim nejde do hlavy, proč vláda těmto možnostem nejde naproti. "Pojďme apelovat na vládu, aby změnila zastaralé zákony 20. století. Žijeme přes 20 let v 21. století a nanotechnologie k němu patří", doplnil herec Michal Dlouhý. Pokud byste chtěli vaši domácnost ochránit alespoň vy, bližší informace si můžete přečíst na webu FN NANO.

