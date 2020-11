Neexistuje dražší holub na světě: Tento stál majitele 42 milionů

Dvouletá samička New Kim, byla do dražby uvedena původně za něco málo přes pět tisíc korun. Nakonec se v Belgii vydražila v přepočtu za 42 milionů korun. Závodní holubi jsou schopni díky orientačnímu smyslu a silným křídlům rychle překonávat velké vzdálenosti. New Kim vyhrála v roce 2018 řadu soutěží, včetně národních závodů na střední vzdálenost. Předchozí rekord nejdražšího holuba držel závodní šampion Armando, kterého kupující vydražil za téměř 32 milionů korun. Oba tyto holuby koupil zájemce z Číny. Jak doposud nejdražší holub vypadá, se podívejte ve videu.