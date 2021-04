Negativní test jako cesta zpět k normálu. Takhle to má vypadat v praxi

Jednou z podmínek, abychom se mohli vrátit k normálnímu životu, je testování. Negativní výsledek by mohl být jakousi vstupenkou do kadeřnictví, na kulturní akce nebo do restaurací. Podle ministra Arenbergera bude možné používat antigenní i PCR testy. A přestože se odborníci báli, že není dostatek míst na testování, ministerstvo zdravotnictví našlo nečekané řešení.