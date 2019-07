Nehod cyklistů výrazně přibylo. Nepřeceňte síly, varuje policie!

Záchranáři v pondělí odpoledne zasahovali u dvaasedmdesátiletého cyklisty, který na silnici u Frymburku spadl z kola. Na místo zavolali i vrtulník, cyklistovi už ale nemohli pomoci. Zřejmě se mu udělalo nevolno.



Policisté v souvislosti s touto nehodou upozorňují cyklisty, aby v těchto parných dnech nepřeceňovali své síly a cesty po silnicích na kolech plánovali s rozvahou. Není ale výjimkou ani to, že cyklista způsobí nehodu a z místa odjede.



To se teď stalo na Písecku, kde se na cyklostezce u řeky Otavy srazili dva cyklisté a jeden z nich zmizel, aniž by druhému poskytl první pomoc. Podle policie jde o staršího muže, malé až střední postavy, který měl brýle a helmu. Policie proto opakovaně vyzývá cyklisty, aby byli - a to nejen k sobě - maximálně ohleduplní a připomínají, že stále platí nulová tolerance alkoholu za řidítky.



Při svých kontrolách totiž už narazili i na cyklistu, který se stal účastníkem dopravní nehody, při následné dechové zkoušce mu pak naměřili přes tři promile. Podle policejních statistik je dokonce každý čtvrtý cyklista, který zaviní nehodu, opilý. Policisté přes prázdniny provádějí kontroly zaměřené na cyklisty, desítky takových kontrol mají v plánu v průběhu celých prázdnin napříč celou republikou.