Autobus s dětmi skončil v příkopu. Vytlačil mě osobák, tvrdí řidič. Nikdo ho ale neviděl

Pátrání po údajném vozidle, jehož řidič měl na Jihlavsku vytlačit do příkopu protijedoucí autobus s dětmi, je zatím bezvýsledné. Policie zatím marně hledá svědky, kteří by potvrdili verzi řidiče autobusu, který jako jediný z nehody vyvázl bez zranění.

Zatím do ztracena vyznívá verze řidiče autobusu, který vezl děti s doprovodem dospělého a havaroval do příkopu. Policii se zatím nepřihlásil žádný svědek, který by mohl potvrdit řidičovo tvrzení, že jej ze silnice a Jihlavsku údajně vytlačilo protijedoucí auto.

"Je otázka, zda tam vůbec nějaké auto bylo. Je to verze řidiče autobusu. Žádní svědci na naši výzvu zatím nereagovali,“ řekla ve středu TN.cz Dana Čírtková, mluvčí Krajského ředitelství policie Vysočina. Policie zajistila k prozkoumání autobus i tachograf se záznamem jízdy a zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Pachatelům takových činů hrozí vězení šest měsíců až pět let, nebo zákaz činnosti.

Nehoda se stala v pátek 4. prosince kolem 14. hodiny mezi obcemi Puklice a Příseka nedaleko Jihlavy. Pod jedoucím autobusem se utrhla krajnice, vůz se částečně převrátil na pravý bok, přičemž jeho úplnému převrácení zřejmě zabránil jen protisvah příkopu, o který zůstal opřený.

V autobusu jelo 29 dětí ve věku 6 až 11 let a jeden dospělý. "Kromě řidiče se všichni zranili, z toho pět dětí a jeden dospělý utrpěli těžká zranění, zbývající byli zraněni lehce,“ popsala autonehodu policejní mluvčí.

Mluvčí zároveň odmítá tvrzení některých místních, kteří si myslí, že po rekonstrukci je silnice v místě nehody příliš úzká a větší auta tam prý mají problém se vyhnout. "Jde o komunikaci 3. třídy, která splňuje parametry, jaké mají takové komunikace mít,“ zdůraznila Dana Čírtková.