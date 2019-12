Nehorázné plýtvání! Muž naplnil pečivem kontejner téměř až po okraj

Není to ani dva týdny, co se celý národ zapojil do Sbírky potravin, během které se díky ochotě pomáhat podařilo pro potřebné domácnosti ve finanční tíži vybrat 382 tun potravin. Hřejivý pocit z dobrého skutku ovšem musí zamrznout při pohledu na plýtvání, které se děje v samém srdci Prahy.

V blízkosti vánočních trhů na pražské Kampě muž dovezl ke kontejnerům na kárce několik beden pečiva, které před zraky kolemjdoucích začal vyhazovat do jedné z popelnic. Tu naplnil téměř po okraj. Dle fotografií a videa, které nám zaslala naše čtenářka, nejde přitom o pečivo nijak staré nebo znehodnocené.

"Když ve zprávách poslouchám, jak se dobrovolníci přehrabují na skládkách, aby našli a spočítali zbytky jídel a pak to 'rozdělili' na všechny obyvatele, a pak je pořad o tom, že nemocná maminka nemá pořádně co dát dětem k jídlu a sama nejí, tak mě tahle situace prostě nenechala chladnou," napsala rozčilená čtenářka.

Zejména v předvánočním čase, kdy se lidé snaží myslet na druhé a být nápomocní, takový pohled zamrzí. Pokud je dotyčný muž prodejcem a nepodařilo se mu zboží prodat, udělal by lépe, kdyby ho včas nabídl se slevou, nebo ho ke konci dne prostě rozdal.

I větší obchody nebo dokonce řetězce jsou schopny s neprodaným pečivem zacházet lépe. Mnohé ho vrací zpět do pekáren pro další využití, jiné mají nasmlouvané přímé odběratele a nabízí staré pečivo například mysliveckým spolkům, zvířecím útulkům, chovatelům dobytka nebo zoologickým zahradám. Možná by si z nich hříšník z Kampy měl vzít pro příště příklad.