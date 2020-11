TOP 09 chce sebrat Zemanovi 18 milionů! Peníze chce dát umělcům

Kancelář prezidenta Miloše Zemana by mohla přijít o téměř 18 milionů korun ze státního rozpočtu. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová plánuje předložit pozměňovací zákon o státním rozpočtu, který by snížil rozpočet Kanceláře prezidenta republiky. Ušetřenými financemi by strana chtěla podpořit živé umění.