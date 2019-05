O rakovině se dozvěděli na výročí. Na pět dětí zůstal Marek sám!

O rakovině se manželé Dvořáčkovi dozvěděli loni v září, když slavili dvacetileté výročí. "Zkoušeli jsme léčbu v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Nicméně vzhledem k diagnóze byla nízká pravděpodobnost uzdravení a manželka následně v únoru zemřela," začal své vyprávění statečně praporčík Marek.



Ten poté musel začít řešit, jak zaopatří svých pět dětí ve věku 5, 10, 14, 18 a 19 let. "Řešil jsem své další setrvání ve službě. Navíc máme rodinný domek a máme na něj uzavřený úvěr ze stavebního spoření. S manželkou jsme byli spoluručitelé a ručili jsme i tou nemovitostí, ale teď jsem zůstal na celé to splácení sám. Plus živit početnou rodinu je poměrně obtížné i z platu policisty," pokračoval Marek Dvořáček.



Nepříjemná situace byla náročná i pro děti, které se se ztrátou maminky musely těžce smiřovat. "Bylo to obtížné. Ale my jsme s dětmi vždy všechno řešili otevřeně. Samozřejmě přiměřeně věku jsme jim tyto informace sdělovali - to, že maminka je těžce nemocná, když byla v nemocnici, tak že probíhá nějaký léčebný proces... A potom byla manželka doma v domácí hospicové péči, až do poslední chvíle jsem se o ní staral," řekl Marek zlomeně a poděkoval rodičům, kteří pro něj byli velkou oporou v těžkých chvílích a díky kterým se stále může věnovat práci, protože se starají o hlídání dětí.



Dvořáčkovi právě kvůli pěti dětem stavěli dům, rodina teď proto žije na stavbě a z vlastních prostředků ho nezvládne dostavit. "Bohužel se nám zatím nepodařilo bydlení dokončit. Zatím jsou děti poskládány v jednom pokoji," uvedl Marek s tím, že by do budoucna chtěl, aby mělo každé z dětí svůj vlastní pokoj.



A právě kvůli bydlení byla vyhlášená veřejná sbírka, kterou zaštiťuje Nadační fond REGI Base, pomáhající válečným veteránům nebo policistům v těžkých životních chvílích. Už v minulosti pomohl v mediálně známém případu mladého policisty Tomáše Mauera, který rovněž ovdověl a zůstal sám na výchovu syna.



Pomoci Markovi Dvořáčkovi a jeho rodině mohou nejen kolegové z řad policistů, ale i široká veřejnost.

Sbírka probíhá pomocí transparentního účtu Nadačního fondu REGI Base: 2900415315/2010



"Jelikož se v této situaci může ocitnout kdokoliv z nás či našich blízkých, jsme rádi, že veřejnost není k těmto těžkým životním zkouškám lhostejná a společnými silami tak pomůžeme dalšímu policistovi, který naši pomoc nyní potřebuje," dodal zakladatel fondu Hynek Čech.



Ze zbylých peněz z akce Oliver, což byla sbírka právě pro zmíněného policistu Tomáše Mauera, fond Dvořáčkovým splnil také několik přání. O tom děti neměly dopředu ani tušení a na tiskové konferenci se proto neubránily slzám štěstí. Fond jim nadělil například kolo, koloběžku, několik výletů, setkání s celebritami nebo autoškolu pro starší z dětí.

Podívejte se na dojemné video přání Dvořáčkových, která jim byla o pár chvil později splněna: