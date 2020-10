Neignorujte svoje prsa! I malá změna může znamenat problém

A přesto, že nárok na pravidelné vyšetření prsou ženy od určitého věku mají, nevěnuje se jim dostatečná pozornost. To ale jen do chvíle, než se objeví problém. Jak včas a správně rozpoznat varovné signály, které mohou znamenat rakovinu prsu? A kdy už byste opravdu neměli návštěvu lékaře odkládat?



Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) tvoří globálně karcinom prsu 27 % všech zhoubných nádorů. Přesná příčina vzniku není doposud objasněná.



Jedním z rizikových faktorů může být i působení estrogenů, jejichž hladina v reprodukčním období ženy kolísá. Rozvoj rakoviny prsu se nedá fyziologicky ovlivnit. Díky pravidelné prevenci se dá ale v počátečním stádiu odhalit a léčit.



Prevence, prevence, prevence...



Prevence a zase prevence. Prevence je základ, abychom případné onemocnění včas odhalili. Je ale důležité zdůraznit, že pravidelná prevence neznamená, že můžete rakovině zabránit. Nejdůležitější a zároveň nejpřístupnější forma prevence rakoviny prsu je samovyšetření.



„Zubní pasta Sensodyne totiž vydrží zhruba jeden měsíc, díky tomu si jednoduše vzpomenete na pravidelné samovyšetření. Stačí si zapamatovat heslo: Když ti dojde Sensodyne, sáhni si na prsa," říká brand manažerka značky Sensodyne, Eliška Jurková.



Samotné vyšetření není vůbec nic těžkého. Spočívá v důkladném prohmatání prsou, je důležité si všímat všech odchylek či změn, které mohou (ale nemusí) být varovným signálem.



Kdy návštěvu určitě neodkládat:



Změna vzhledu prsou = změny ve velikosti či tvaru prsou jsou nejčastější a nejjednodušší pozorovanou odchylkou. Pokud si všimnete jakékoli změny tvaru, velikosti, vzhledu či asymetrie, vyrazte k lékaři.

Bulka na prsou nebo v podpaží = obvykle největší obavy při samovyšetření prsou nastávají při nahmatání tvrdé a často nebolestivé bulky v prsou a nebo v podpaží. Ačkoli jsou bulky v prsou poměrně velkým důvodem k obavám, hned nepanikařte! Někdy totiž nemusí jít o rakovinovou tkáň.

Zčervenání a otok prsou = bolesti prsou ženy poměrně často při reprodukčním období zažívají a obvykle se pojí s blížící se menstruací. Pokud se však bolest prsou objevuje i mimo menstruační cyklus a je spojená s nepřirozeným začervenáním, není to dobré znamení. I když stoprocentně nemusí jít o rakovinu prsu, může jít o infekci, kterou je také důležité začít léčit okamžitě.



Výtok z bradavky = kromě mateřského mléko by z bradavky neměla vytékat žádná jiná tekutina.



Bolesti prsou = náhlé, ostré až bodavé bolesti v prsou mohou být znepokojujícím znamením. Bolest většinou přechází z jednoho prsa na druhé.



Změna vzhledu a citlivosti bradavky = zhoubný nádor prsou se nejčastěji nachází v okolí bradavek, většinou těsně pod nimi. Toto umístění může vést ke ke změně vzhledu, barvy a citlivosti bradavky.



Svědění prsou = svědění prsou nebo jejich okolí není tak častým příznakem rakoviny. Když se ale objeví bez příčiny, trvá příliš dlouho nebo je nesnesitelné až bolestivé, může jít o příznaky rakoviny.



Pokud na svých prsou objevíte některou ze zmíněných změn, návštěvu lékaře určitě neodkládejte. A myslete na to, že pokud nebudete zapomínat na pravidelné samovyšetření, budete vždy o krok napřed.



