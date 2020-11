Nejčastější příznak covidu-19? Suchý kašel to není, zjistili experti!

Britský Úřad národní statistiky (Office for National Statistics), obdoba Českého statistického úřadu, se důkladně podíval na to, co hlásí lidé, kteří měli pozitivní test na covid-19 od srpna do října.

A zjistili, že nemocní hlásili nejčastěji jako průvodní jev koronaviru ztrátu čichu či chuti, ne suchý kašel. Jak připomíná britský Daily Mirror, na jaře přitom odborníci varovali v první řadě před horečkou a právě suchým, dráždivým kašlem jako před signály zákeřné nemoci.

Až později se objevily zprávy právě o ztrátě čichu a chuti či úporné únavě. Nyní analyzovaná data za několik posledních měsíců ovšem ukazují, že pacienti jako nejčastější symptom nemoci hlásí smyslové problémy. Četnost ztráty čichu či chuti se navíc liší podle věku nemocných. Stejně jako výskyt kašle.

"U lidí nad 35 let věku trpělo takzvanou anosmií mezi 20 až 40 procenty nakažených, horečku jich hlásilo 15 až 25 procent a kašel 13 až 18 procent," píše Daily Mirror.

U mladších pacientů pod 35 let věku je ztráta čichu či chuti ještě mnohem rozšířenější - problémy se smysly totiž měly až tři pětiny nakažených. Horečka se vyskytovala přibližně stejně často jako u starších infikovaných a kašel trápil méně než desetinu mladých pacientů.

Data za období od 15. srpna do 26. října ukázala, že ztráty čichu či chuti byly příznakem, jehož výskyt rostl nejvíce ve všech věkových skupinách. Údaje také ukázaly, že kašel skoro netrápí infikované školáky - potýká se s ním pouze přibližně každý dvacátý. To potvrzuje, že nemoc se jinak projevuje u dětí a jinak u dospělých.

