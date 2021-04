Proč nepojede Meghan na pohřeb prince Philipa? Zveřejnili pravý důvod

Účast vévody ze Sussexu na pohřbu prince Philipa potvrdil Buckinghamský palác v sobotu. Podle oficiálního vyjádření Meghan lékaři nedoporučili cestovat s ohledem na její pokročilé těhotenství.

Do vévodkyně se po tomto oznámení okamžitě pustili fanoušci královské rodiny. Když byla Meghan v očekávání poprvé, v sedmém měsíci těhotenství totiž odletěla do New Yorku na oslavu svého těhotenství.

Přátelé se ale vévodkyně zastávají. Podle nich Meghan Marklová zůstala v USA, "protože nechce být středem pozornosti“ na pohřbu prince Philipa. Měla k němu prý "zvláštní pouto a zbožňovala ho".

Přátelé tvrdí, že odlet do Londýna Meghan zvažovala, finální rozhodnutí ale nakonec nechala na manželovi. "Meghan tvrdila, že teď je její prioritou podpořit Harryho. Řekla, že nechala na něm, aby rozhodl, jestli se pohřbu zúčastní nebo ne," svěřil se jeden z přátel pro britský Daily Mail.

Anketa Věříte, že Meghan na pohřeb nejde z respektu k manželovi i princi Philipovi?

Meghan prý tvrdila, že v těchto dobách by se rodina měla spojit. "Řekla, že to je to, co by princ Philip chtěl, a že je ochotna odpustit a jít dál," oznámili přátelé.

Princ Philip, manžel britské královny Alžběty II., zemřel v pátek ráno ve věku 99 let na Windsorském zámku. Jeho pohřeb proběhne za účasti 30 lidí s ohledem na aktuální epidemické předpisy. Původně přitom mělo dostat šanci se s princem rozloučit na 800 lidí.

O napjatých vztazích v rodině promluvili Meghan a Harry v rozhovoru s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou: