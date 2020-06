Nejdřív Litovel bojovala s Covid-19, teď se tam bojí jezdit turisté!

Místa, která poznamenal vysoký výskyt onemocnění Covid-19, trápí téměř nulový zájem ze strany turistů. Ti se bojí jezdit například do Litovle a okolí. Právě tato část Olomouckého kraje byla v polovině března hygieniky odříznutá od okolního světa. Podle místních je ale v regionu bezpečno.

Po náměstí v Litovli se procházejí jen místní, prázdný je areál s minigolfem nebo městské informační centrum. Tam všude marně čekají na turisty.

Například dominantu litovelského náměstí, tedy radniční věž, v loňském roce za první tři červnové týdny navštívilo přes 600 návštěvníků. Letos necelá padesátka.

Celá oblast i s nedalekým Uničovem byla v březnu dva týdny uzavřena. Střežila ji policie, armáda tu měla polní nemocnici, kde se ve velkém místním odebíraly vzorky. To všechno už dávno neplatí, strach turistů ale zůstal.

"Jsme připraveni na léto, ale zatím se to jeví hodně pesimisticky. A to všechno je potřeba oživit a nebrat to tak, že jsme pořád nemocní," zoufá si starosta Litovle Viktor Kohout.

Covid-19 tak stále pronásleduje místní ubytovatele nebo majitele restaurací. Zrušených rezervací jsou stovky a prý je poznat, že když lidé volají, že mají strach přijet.

Prázdná jsou i muzea. Ta sice nikdy, zvlášť v červnu, netrhala co do počtu návštěvníků rekordy. Turisté si je ale přesto našli. "V tuto dobu to byly zhruba dva tisíce, patnáct set návštěvníků a teď máme zhruba necelé dvě stovky," ilustruje obří propad zájmu Kohout.

A v nedalekém Uničově to není jiné. "Na věž vystoupilo 600 návštěvníků, v letošním roce jsem to byl pouze já, který tam troubil večerku," mrzí místního starostu Radka Vincoura.

Stejně jako jinde jsou i tady otevřené školy nebo úřady. Přesto Litovel s Uničovem zřejmě stále mají mezi lidmi nálepku nebezpečné zóny.