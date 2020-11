Nejdřív pes, potom pán. Vláda znovu otevřela psí salóny, lidé mají smůlu

Mezi provozovny, které i během nouzového stavu mohou nabízet své služby, v pondělí přibyly také psí a kočičí salóny. Vláda jim udělila výjimku, zatímco klasická kadeřnictví a holičství musí zůstat zavřená.

"Od 18. do 20. listopadu je upraveno krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Bude prodloužena možnost prodejní doby až do 21:00, v provozovně bude moci být maximálně jeden zákazník na 15 m2 prodejní plochy a nově je výjimka ze zákazu pro psí a kočičí salóny," informovala vláda na svém webu.

Anketa Souhlasíte s výjimkou pro psí a kočičí salóny? Ano, i mazlíčci potřebují péči. 24 42 hlasů Ne, je to absolutní nesmysl. 71 124 hlasů Nevím, co si o tom myslet. 5 8 hlasů Hlasovalo 174 lidí.

Majitelé psů a koček tak mohou se svými mazlíčky do salónů zavítat už od středy. Rozhodnutí sklidilo obdobné reakce jako na jaře. Lidé na sociálních sítích nešetřili kritikou. Do politiků se ostře opřeli zejména rodiče dětí, kteří potřebují boty a oblečení na zimu a jejich jedinou možností je nákup přes internet.

"Taky bychom potřebovali koupit zimní boty a oblečení. Ale evidentně jsou vládě přednější psí salóny. Už mi to ani nepřijde vtipný..." rozčílila se na twitteru uživatelka jedlenka. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) rozhodnutí už v minulosti hájil.

"Ono se to může zdát úsměvné, ale jsme prostě národem pejskařů a ti lidé potřebují toho pejska ostříhat," vyjádřil se. Podle šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy je celé rozhodnutí naprosto nesmyslné.

"Víte, co je ve skutečnosti podle vlády "rozvolňování"? Že otevřela "provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček". To zase bude mít pan premiér srdíček na facebooku…" opřel se na svém twitteru do předsedy vlády.