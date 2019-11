Rváč gentleman. Nejdřív dal muži růži, pak ho brutálně zbil pěstmi

Útok se měl odehrát ve večerních hodinách a zachytila ho bezpečnostní kamera. Na záznamu je vidět mladý muž, ke kterému trochu vrávoravě zamíří starší chlapík s růží v ruce.

Ze záznamu, který slovenská policie zveřejnila na facebooku, není vidět, jestli spolu muži předtím mluvili, nebo se mladík staršímu muži "jen nelíbil", jak naznačují někteří přispěvatelé na sociálních sítích.

Ti si rovněž stěžují na to, že napadenému nikdo nepomohl. "Co ostatní, není nikdo, kdo by se ho zastal? Je mi na zvracení, všichni se tváří, že tam nejsou…anebo čumí do mobilu," zuří jeden z uživatelů.

Starší chlapík k mladíkovi došel a podal mu růži, kterou nesl. V okamžiku, kdy si ji kluk převzal, ho agresor několikrát udeřil do obličeje. Co na něho při tom křičí, záznam neprozrazuje.

"Policie pátrá po totožnosti neznámého útočníka. V případě, že byste ho poznali, oznamte nám to na telefonním čísle 158, nebo anonymně ve zprávě na facebookové stránce Polícia SR – Košický kraj," vyzývají slovenští policisté.