Nejdřív sníh a mráz, pak až 20 stupňů! Experti řekli, jak bude v dubnu

Následující měsíc bude podle meteorologů teplotně průměrný nebo slabě podprůměrný. Na žádná vedra to tak zatím nevypadá. Příští týden bude zpočátku chladný, postupně se ale začne znovu oteplovat, přestože noci a rána zůstanou chladné.

"Z celkového pohledu bude období od konce března do 26. dubna teplotně normální nebo slabě podnormální, " uvedl na svém webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Chladné počasí, kterému se v uplynulém týdnu vymykala jen sobota, bude pokračovat.

Na začátku příštího týdne mají teploty klesnout pod nulu a může i sněžit. V jeho druhé polovině by se ale podle meteorologů mělo začít oteplovat a o příštím víkendu by mohly teploty vyšplhat na 15 stupňů. V dalších týdnech pak ČHMÚ očekává, že se teploty ustálí na průměrných hodnotách.

Nejtepleji by mělo být v polovině dubna, kdy by mohl teploměr ukázat i teploty přes 20 stupňů. Průměrně se ale po celý nadcházející měsíc budou pohybovat kolem deseti stupňů. Více pršet by mělo až na konci dubna.

"Suché období s minimem srážek bude pokračovat i v nastávajícím týdnu. Během období očekáváme postupně o něco četnější výskyt srážek, ale týdenní úhrny by neměly překračovat 10 mm," potvrdil ČHMÚ.

Výhled počasí na čtyři nadcházející týdny vydává Český hydrometeorologický ústav každou sobotu. Úspěšnost se u teplot pohybuje kolem 75 %, u srážek okolo 65 %. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám.