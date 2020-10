Nejdřív teploty přes 20 °C, pak přijde ochlazení. Čeká nás déšť a silný vítr

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno a místy déšť či mrholení. Na severovýchodě republiky by měly být srážky intenzivnější. Naopak v západní polovině Čech bude jasno až polojasno s ranními a dopoledními mlhami a ojediněle i přízemními mrazíky.

Noční teploty se budou pohybovat od 11 do 7 stupňů, na západě od 7 do 3. Přes den bude od 11 do 15 stupňů, v západní polovině Čech od 15 do 19 stupňů. Na horách a na Šumavě bude o něco chladněji.

Pátek



I v pátek bude oblačno až zataženo, ojediněle může být obloha i polojasná. Ráno se místy vyskytne mlha nebo nízká oblačnost. Na severovýchodě bude zpočátku pršet, večer ale oblačnosti ubyde.

Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 15 do 19 stupňů, v noci klesnou na 10 až 6 stupňů, místy na 4. Foukat bude slabý, postupně mírný vítr. Večer pak začne zesilovat.

Sobota

V sobotu se mračna trochu protrhají. Obloha bude polojasná až skorojasná a zejména na západě Čech se ráno objeví mlhy či nízká oblačnost. Postupně se ale začne opět zatahovat a na většině území bude pršet. Déšť budou ojediněle doprovázet i bouřky.

V noci bude od 16 do 12 stupňů, na západě a severovýchodně okolo 11. Přes den se teploty v maximech vyšplhají na 20 až 24 stupňů. Pocitovou teplotu ale sníží silný vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti až 70 km/h. V západní polovině Čech bude vítr mírnější. Večer bude postupně slábnout na celém území.

Neděle

V neděli bude oblačno až polojasno, zpočátku zataženo, místy s deštěm nebo přeháňkami. Ráno budou ojediněle i mlhy. V noci bude od 10 do 6 stupňů, na východě území dokonce až od 16 do 11 stupňů. Přes den se teploty budou pohybovat od 16 do 20 stupňů, na západě jen kolem 14.

Začátek příštího týdne

Začátek příštího týdne budou doprovázet přeháňky. Noční teploty v pondělí klesnou na 9 až 4 stupně, denní na 15 až 19 stupňů. Na západě bude podstatně chladněji, v maximech se tam teploty přes den budou pohybovat pouze okolo 13 stupňů. Opět zesílí vítr, který v nárazech dosáhne rychlosti 55 km/h.

Občasné přeháňky nás čekají i v dalších dnech. Nejvyšší denní teploty by neměly přesáhnout 13 až 18 stupňů.