Nejedlý místo karantény vyrazil do restaurace. Vyvázne bez trestu

Prezidentův poradce Martin Nejedlý nebude potrestán za to, že po návratu z Číny navštívil restauraci na pražské Letné a porušil doporučenou karanténu. Podle státního zastupitelství bylo jeho chování "nemorální a nezodpovědné", ale ne trestný čin. Informoval o tom Deník N.

Případem se zabývalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 7. Podle rozhodnutí ze začátku dubna, které má Deník N k dispozici, se Nejedlý trestného činu nedopustil. Existují pro to podle státní zástupkyně Jany Behenské, která měla případ na starost, dva důvody.

Prvním je, že onemocnění Covid-19 v té době totiž ještě nebylo na seznamu nakažlivých nemocí, za jejichž šíření hrozí postih. "Covid-19 byl do této přílohy přidán až 13. března 2020," uvedla Behenská v rozhodnutí. Nejedlého v restauraci na Letné vyfotili svědci dva dny předtím.

Druhý důvod se týká nejasností kolem zákazu vycházení. Poradce prezidenta Miloše Zemana totiž neměl podle Behenské karanténu nařízenou přímo od hygieniků nebo lékařů. Šlo pouze o doporučení, za jehož porušení nehrozí žádný postih.

Jediným trestem tak zůstalo vyhubování, které Zeman avizoval v rozhovoru pro TV Nova. "Já mu vynadám, jakmile ho uvidím, ale vynadám jemu a vynadám mu do očí," prohlásil prezident. Nejedlý porušení karantény nejdříve zapíral, k rozhodnutí státní zástupkyně se nevyjádřil.

Prezidentův poradce Martin Nejedlý, kancléř Vratislav Mynář a šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík se vydali do Číny na konci února. Tehdy už v zemi zuřila epidemie koronaviru, která se poté přesunula i do Evropy a do Česka. Po návratu měli strávit 14 dní v preventivní karanténě.

Nejedlý si ale krátce poté vyrazil do restaurace na pražské Letné, o pár dní později zase jeho auto nafotili svědci v Karlíně. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček na twitteru informoval, že testy na koronavirus u Tvrdíka, Mynáře i Nejedlého vyšly negativně. Podle lékařů to ale nemuselo nic znamenat, inkubační doba je totiž až 14 dní.