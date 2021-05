Nejemotivnější díl: Utajený šéf dostal i drsňáky! Slzy tekly proudem

Boj o ředitelské křeslo v Utajeném šéfovi neprobíhá často. O to zajímavější bylo pozorovat mladého syna ředitele rodinné firmy, který se snaží nejen získat si zaměstnance, ale také přesvědčit svého otce, že má na to vést celou firmu. Velmi emotivní díl, ve kterém byla hlavním tématem rodina, přinesl mnoho zvratů.

Honza Musil si ve firmě svých rodičů LIKO-S prošel už různými pozicemi. Nejprve byl dělník, pak prodejce a dostal se už i do vedení. Jenže se chtěl posunout dál. Odmalička totiž snil o tom, že jednou rodinnou firmu po otci převezme.

A tak se stal Utajeným šéfem, aby svému otci dokázal, že se umí otáčet, naslouchat zaměstnancům a správně se rozhodovat. Musil senior tak celou synovu akci sledoval pomocí brýlí se skrytou kamerou, aby mu z jeho snažení nic neuniklo.

Honza odložil sako a proměnil se v Jardu, který měl být součástí dokumentu o nezaměstnaných. Na několika pracovištích našel nedostatky, ze kterých jemu i tatínkovi vstávaly vlasy hrůzou. Při montáži zelených střech by se totiž například nemělo stát, že střecha bude spíš hnědá.

Honza se dostal i mezi dva drsné chlapíky, kteří se s ním nemazali a na stavbě ho pořádně prohnali. Pak ale zjistil něco, co nečekal. "Stavbyvedoucí okrádal naše montéry, to je neskutečné," nechápal Honza. Ale překvapilo ho i něco jiného. Jeden z těch drsňáků má v pěstounské péči holčičku, kterou téměř nevídá. Rozhodl se mu tak vyjít pracovně vstříc. To montéra Josefa dostalo a nezadržel slzy.

Josef s manželkou už vychovávají v pěstounské péči nejen Štěpánku, ale i Matyáše, který se narodil letos v březnu. Životní příběh rodiny šéfa s rodinou zasáhl natolik, že se ji rozhodli dlouhodobě podporovat. Josef s Honzou Musilem i nadále řeší kauzu podvodného stavbyvedoucího, který své podřízené obíral o peníze. Emotivní vhled do Josefova současného života najdete ve videu na Nova Plus.

A slzy na sebe nenechaly dlouho čekat ani při závěrečném rozhovoru otce se synem. "Celou dobu jsem tě sledoval. Někdy bylo poznat, že nevíš, která bije. Ale přesto všechno jsi to zvládl. Je vidět, že funguješ jako hospodář. Nejvíc si na tobě vážím toho, že ses nikdy před ničím neschoval. S maminkou jsme pro tebe připravili dopis od srdce," předával s nakřápnutým hlasem dopis otec Honzovi.

Ten ho pro diváky přečetl nahlas. "Drahý Honzo, předáme ti plnou odpovědnost nad provozem naší firmy," četl Honza dopis od rodičů a zlomil se mu hlas. "Budeš jmenován do funkce předsedy představenstva. Věříme, že tento krok nenaruší rodinné vztahy a tvé vztahy se zaměstnanci. S láskou rodiče," dočetl Honza, otíral si oči a neměl slov.

Jeho sen se totiž splnil. "V šesti letech jsem měl sen, že budu ředitelem LIKO-S. Je to úžasný pocit, ale také zodpovědnost vůči mým rodičům a našim lidem, kteří na mě spoléhají, že je povedu správným směrem. Ale věřím, že to společně s nimi zvládnu," doufá Honza. Jaké jsou jeho plány s firmou nyní, prozradil ve videu zde.

Pokud jste tento díl nestihli, najdete ho spolu s dalším dílem na videoportálu VOYO. Případně ve čtvrtek na Nova Plus, kde také můžete sledovat všechny bonusy k Utajenému šéfovi.