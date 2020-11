Nejen čich a chuť. Covid způsobuje problémy i se sluchem, varuje studie

Lékaři i další odborníci už delší dobu upozorňují, že jedním z příznaků covidu-19 může být ztráta chuti či čichu. Nová studie anglických vědců ovšem ukazuje, že zákeřný virus může negativně ovlivnit i sluch. A to jak u lidí, kteří s ním už potíže mají, tak u těch, kteří před nákazou slyšeli bez problémů.

Tinnitus je porucha sluchu, která se projevuje přetrvávajícím hučením, pískáním nebo bzučením v uších, což může následně vést k depresím nebo nespavosti.

A jak upozorňuje portál britského Dailu Mailu, tento sluchový problém trápí přibližně osminu populace. Nová studie vedená vědci z britské Anglia Ruskin University nyní ukázala, že přibližně polovině pacientů, kteří už tinnitus mají, se obtíže ještě zhoršily poté, co se nakazili koronavirem.

A další lidé dokonce uvedli, že i když tinnitem netrpěli, rozvinul se u nich poté, co covid-19 chytili. Běžně se přitom za spouštěče problému považují například citové strádání, deprese nebo úzkost.

To by na druhou stranu mohlo vysvětlovat, proč se u řady lidí tinnitus po infikování covidem ještě zhoršil. Sami totiž přiznali zvýšené obavy a popsali, že lockdown je nejen uvěznil doma, ale zároveň se v domácnostech logicky zvýšila hladina hluku.

Experti vyslovili hypotézu, že koronavirus může poškodit buňky v uších a právě to je jedna z běžných příčin tinnitu. Studie zahrnula 3103 pacientů s touto poruchou sluchu ze 48 států, většina byla z USA a Velké Británie.

Studie zveřejněná v žurnálu Frontiers in Public Health (Hranice veřejného zdraví) uvádí, že osm procent respondentů mělo příznaky covidu-19 a u 40 procent z nich se tinnitus kvůli nemoci zhoršil.

I když byla studie primárně věnovaná pacientům, kteří už tinnitus mají, malá část účastníků průzkumu uvedla, že se jejich sluch zhoršil až poté, co měli symptomy covidu-19.

"Před virem jsem tinnitus neměla. Projevil se, když jsem onemocněla a je to aktuálně to jediné, co mi zůstalo i posléze," svěřila se například dvaapadesátiletá Britka.