Nejhledanější terorista je prý po smrti! Vůdce ISIS se skrýval pět let

O operaci v Sýrii informoval agenturu Reuters americký úředník v anonymitě. Podle něho vojáci provedli v sobotu noční nájezdy na vůdce teroristické skupiny Islámský stát. Abú Bakr al-Bagdádí měl být zabit během náletů poblíž vesnice v provincii Idlib. Při operaci zemřelo dalších devět lidí.

Informaci o úmrtí vůdce ISIS měli dostat také úředníci z dalších zemí. "Írán byl informován o smrti Bagdádího syrskými úředníky, kteří je dostali z terénu," řekl agentuře jeden ze zaměstnanců.

Bílý dům se k případu zatím nevyjádřil. Podle mluvčího se však prezident Donald Trump chystá v neděli v devět hodin ráno místního času pronést důležité prohlášení. Už v sobotu však na svůj twitter napsal, že se stalo něco velikého.

Something very big has just happened!