Nejhorší padělek roku! Destinnová byla na obou stranách bankovky

Na začátku února na linku 158 volali lidé, kterým zůstaly v ruce velmi podivné peníze. První bankovka se objevila v tržbě jednoho fastfoodu a s druhou dvoutisícovkou byl zaplacený mobilní telefon.



Hned bylo jasné, že tyhle peníze tiskl amatér. Nejenže chyběly jakékoli ochranné prvky, ale navíc rovnou na obou stranách byl portrét Emy Destinnové. Úsměv na tváři tak měli asi i pracovníci České národní banky (ČNB), kam putuje všechna podezřelá měna.



“Podle úrovně zdařilosti jsou padělky hodnoceny podobně jako školáci ve škole od jedničky po pětku. Tyto bankovky byly ohodnoceny pětkou,“ shrnuje závěry ČNB mluvčí pardubických policistů Dita Holečková.



Padělateli hrozí osm let vězení. Policisté ale začali stíhat ještě jednoho člověka. Jde o 24letého muže. “Policisté mu kladou za vinu, že poté, co bankovku obdržel a zjistil, že jde o padělek, se ji stejně rozhodl udat jako pravou a zaplatil s ní nákup,“ dodává Holečková. I za to mu hrozí nepodmíněný trest, a to dva roky vězení.



Muž z Písecka si tiskl peníze na domácí tiskárně. Podívejte se na loňskou reportáž TV Nova: