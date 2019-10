Nejhorší případy v Česku! Tito rodiče se rozhodli ukončit životy svých dětí

V pátek zemřela maminka se dvěma dcerami na Liberecku poté, co se srazily s popelářským vozem. Podle její starší dcery to žena udělala schválně. Nechtěla prý předat děti do péče jejich otce. Její strašlivé obvinění policie nepotvrdila. Nehodu a jejíc příčiny stále vyšetřuje. Případů, kdy se rodiče rozhodli zabít své děti kvůli problémům s partnery, už ale v minulosti bylo několik. Jednalo se například o pomstu, žárlivost nebo neshody ohledně výchovy.