Nejhorší situace za 15 let! Silnice jsou v otřesném stavu, opravy se prodraží

Cenu pro nejhorší silnici Česka by mohla získat ta mezi Prostějovem a Boskovicemi. Řidiči kličkují mezi obřími výmoly a ničí si v nich svá auta - hlavně pneumatiky.

Na úseku jsou sice značky se sníženou rychlostí, ale ani to nepomáhá. "Jel jsem desítkou, chodec by mě předběhl. Sjelo to do té díry krajem a prorazil jsem," popsal majitel poškozeného auta.

A podobně to vypadá i nedaleko mezi Dlouhou Loučkou a Křivou. "Budeme dělat opravy po zimním období napříč Olomouckým krajem," ubezpečil náměstek olomouckého hejtmana Michal Zácha.

Na Chrudimsku není situace o moc lepší. Na silnici u Štěpánova je s trochou nadsázky víc míst bez asfaltu než s ním. Plná děr je třeba i silnice mezi Jihlavou a Pávovem, jen na kruhovém objezdu jich reportéři TV Nova napočítali 52.

Na některých místech už začali s opravami. Čeká je ale pořádná fuška. Po letošní zimě, kdy se často střídaly tuhé mrazy a prudká oteplení, byly silnice poničené o poznání více než v posledních letech. "Tahle zima je nejhorší za posledních 15 let," přiznal správce silnic v Jihlavě Martin Málek.

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravy vyjdou na stovky milionů. "Na silnicích 1. třídy i dálnicich budeme dohromady potřebovat nějakých 630 miliónů korun. To je dvojnásobek toho, co jsme potřebovali vloni," oznámil Jan Rýdl. A ještě větší sumu, odhadem přes miliardu, budou stát opravy na silnicích druhých a třetích tříd a ve městech.