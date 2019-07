Nejhorší situace za posledních deset let, Česko zamořují štěnice

V českých domácnostech přibývá štěnic. Podle hygieniků jde o nejhorší situaci za posledních 10 let. Dezinsekční firmy mají tolik práce, že nestíhají pokrýt poptávku. Nejčastěji se tento otravný hmyz, který se živí lidskou krví, šíří z vyloučených lokalit nebo si ho lidé přivezou z dovolených. Zbavit se jich dá jen odborným zásahem.

Štěnice je noční hmyz. Když spíte, přichytne se a hostitele ráno čeká nepříjemné a dlouhotrvající svědění. Nikdy prý nebylo štěnic víc, než je teď. "Jsme řešili jeden nebo dva případy do roka, teď řešíme jeden, dva i více případů týdně," potvrdila ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého Lenka Šimůnková.

Štěnice jsou všude. V domech, na lavičkách, schované v sedačkách MHD, ale dovezete si je domů klidně i z dovolené.

"Snaží se být v blízkosti postele, kde je hostitel. Vy si položíte batoh metr od postele nebo k nočnímu stolku, ta samička vám tam vleze a už si jí vezete domu," popsal majitel desinfekční firmy Pavel Borovanský.

Nejčastěji se do okolí šíří z vyloučených lokalit. Daří se jim na ubytovnách, kam lidé stěhují použitý nábytek, který našli někde na ulici. Ale neznamená to, že když máte doma tak čisto, že byste mohli jíst z podlahy, že máte vyhráno.

"Štěnice si nevybírá, bude i v čistém. Bude i tam, kde se uklízí dvakrát, třikrát denně," doplnil Borovanský.

"Ten pocit špíny, doma to prostě leze, nevíte kam, jestli to lezlo po chlebu, prostě to bylo nechutné," popsala své pocity Tereza Petrboková.

Loni v létě například skončila ubytovna pro sociálně slabé na Střekově v Ústí nad Labem. Jakmile se vylidnila, do okolí se začali šířit švábi a štěnice. Zlikvidovat je trvalo několik měsíců.

Účinnost postřiku je přibližně 90procentní, opakovat se proto musí několikrát. A s tím rostou i náklady na dezinsekci.