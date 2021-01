Nejhorší situace za téměř třicet let! Loni zemřelo nejvíce lidí v historii ČR

Rok 1993 si až doposud držel prvenství v počtu úmrtí od založení samostatné České republiky. Tehdy zemřelo celkem 118 185 lidí. Už nyní je však jasné, že loňský rok toto číslo překoná. Z dat, která zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) vyplývá, že od začátku roku 2020 do 6. prosince zemřelo 117 996 občanů.



Navíc v následujících prosincových dnech skonalo podle informací dalších přibližně 2 738 lidí s koronavirem, které k celkovému číslu musíme připočíst. Počet mrtvých se tak bude ještě zvyšovat. Český statistický úřad totiž zveřejňuje počty se zpožděním.



Ve 49. týdnu (30. listopadu až 6. prosince) zemřelo v roce 2020 v Česku 3 038 lidí. Průměr v roce 2019 byl daleko nižší, konkrétně 2 119. Počty zemřelých začaly růst ve 38. týdnu (14. až 20. září). Nejvíce lidí v loňském roce však zemřelo ve 44. týdnu. Od 26. října do 1. listopadu zemřelo 4 218 lidí, což je nejvyšší týdenní přírůstek za posledních 25 let.



Důvody úmrtí ČSÚ nezveřejňuje. Přesto je však podle dostupných informací zveřejněných ministerstvem zdravotnictví jasné, že s koronavirem zemřelo do 6. prosince 9 147 infikovaných lidí.



Z dat také vyplývá, že nejvíce zasažení jsou staří lidé. Do 39 let věku jsou čísla prakticky totožná s průměrem minulých let. V tomto věku zemřelo do 6. prosince celkem 1 680 lidí. Drobný nárůst je patrný oproti roku 2018 a 2019 u věkové skupiny 40 až 64 let, v roce 2020 skonalo celkem 16 410 občanů.



Nejvýraznější nárůsty jsou u lidí ve věku od 65 do 84 let, celkem zemřelo 63 206 lidí této věkové kategorie. Počty zemřelých rapidně stoupají také u starších, nad 85 let zemřelo dohromady 36 342 obyvatel. Problémem nejen loňského, ale také letošního roku je pandemie koronaviru. Lidé ve strachu z nákazy zanedbávají své zdraví a nechodí na pravidelné prohlídky u svých preventistů.

