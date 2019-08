Nejkrásnější den novomanželům zkazil zloděj! Zmizely darované tisíce

Měl to být nezapomenutelný zážitek, šťastný moment v životě, na který budou novomanželé do smrti vzpomínat. Zřejmě to tak i bude, jen bohužel bez těch šťastných vzpomínek. "Byl to pro mě obrovský zážitek, byl jsem absolutně dojatý z toho všeho. Ráno se to všechno změnilo v horor," popsal ženich Miroslav Mráček.

Někdo se novomanželům dostal do pokoje a vykradl jim krabičku s obálkami a přáníčky. Zřejmě pospíchal, nesebral úplně všechno, pár tisíc uvnitř zůstalo, ale většina peněz zmizela.

"Tatínek nám tam dal obálku s dvaceti tisíci, bratránek mluvil o pěti tisících, další rodinní příslušníci mluvili o pěti. Co jsme tak počítali, tak se odcizilo něco kolem 40, 50 tisíc," uvedl novomanžel.

Pro novomanžele a celou jejich rodinu v tu chvíli svatba skončila. Místo radostných zážitků domů odcházeli zklamaní. "Jsem z toho strašně moc zdrcený. Mně není tolik líto těch peněz, že zmizely, ale že to ranilo celou rodinu a mého tatínka," vysvětlil Mráček.

Novomanželé přivolali policii, ta ale mohla celou věc jen zaevidovat a poučila je, že musejí podat trestní oznámení na neznámého pachatele. "Policisté se celou věcí zabývají, oznamovatelé však zatím nepodali trestní oznámení," informovala policejní mluvčí Markéta Johnová.

Teprve poté prý mohou zahájit vyšetřování a vyslechnout všechny, kdo se svatby účastnili.