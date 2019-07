To je děda! Pro rodinu postavil zahradní domek za čtvrt milionu

Takového dědu by si přál mít každý. Terry Meredith z Uley v Anglii postavil obrovský zahradní domek, ze kterého vidí na celou vesnici. Na perfektní skrýš však kvůli stromům kolem téměř není vidět. Se stavbou domku začal v roce 2016 a myslel při tom na celou svoji rodinu.







Dřevěné obydlí je totiž opravdu prostorné a vejde se do něj až deset lidí. Pokud by se v něm někomu zachtělo spát, není problém. Jsou v něm zabudovaná i dvě lůžka. Paradoxní je, že vrbu, kterou je domek podpírán, chtěl Terry před třemi lety porazit. Když se však vyšplhal až do koruny, pohled na okolí ho uchvátil. Původně ji chtěl odstranit z prostého důvodu.



"Vrba se tak rozrostla, že jsem neviděl západ slunce," uvedl pro portál The Mirror. Nutno podotknout, že to vyřešil fikaně.



"Chtěl jsem se o tento pohled podělit s rodinou a přáteli a teď přicházejí i cizí lidé, aby se podívali. Trvalo to asi osm měsíců, než jsem to celé postavil. Většinu jsem udělal sám nebo s přáteli," dodal.







Terry se nijak netají tím, že do zahradního skvostu investoval pořádnou sumu. Domek ho vyšel na 8 000 liber, což je v přepočtu téměř čtvrt milionu korun.