Nejlíp se v Česku žije v obci u Prahy, nejhůř v "hlavním městě pervitinu"

Počet restaurací, škol, školek nebo množství pracovních nabídek a kvalita MHD. To jsou všechno kritéria kvality života. Říčany zase vedou. Hned za nimi je Praha a Slavkov u Brna.

Říčanská radnice se snaží přistupovat k plánování města inovativně, v budoucnu například počítají se zelenými střechami u nových domů. "My jsme pod velkým tlakem, jsme atraktivním městem, takže v Říčanech by chtěl bydlet každý. Ale my musíme tu výstavbu trošku tlumit," má jasno zdejší starosta Vladimír Kořen (SNK Klidné město).

Poslední příčky letos obsadila už poněkolikáté Orlová. Následují města jako je Karviná a Vítkov. Všechna v Moravskoslezském kraji.

Orlové se někdy přezdívá hlavní město pervitinu. Leží uprostřed černouhelného revíru s poddolovanou krajinou, která se občas propadne. Ve městě jsou romská ghetta i centra ultrapravice. Ale zdejší patrioti by prý neměnili. "Já v Orlové žiju 30 let a necítím, že by to bylo úplně nejhorší místo k životu," říká jedna z místních.

Zatímco v Říčanech dáte za větší byt pro rodinu i sedm milionů, v Orlové se pohodlně vejdete do 700 tisíc korun. Stejně jako celý Moravskoslezský kraj i Orlová stárne a ubývá jí obyvatel.

"Mladí lidi se stěhují z města, to je pravda, ale není to zase až tak drtivé. Je to tím, že tento kraj jim nenabízí takovou perspektivu, jakou by si zasloužili," myslí si zdejší starosta Miroslav Chlubna (Nezávislí a Změna pro lidi).

"My s těmi výsledky ankety nesouhlasíme už vlastně třetím rokem, protože tam nejsou započítávaná některá data. Třeba Karviná a okolní města tam nemají to okolí v Polsku, kde jsou bankomaty, supermarkety, restaurace," zlobí se mluvčí Karviné Lukáš Hudeček.

Nejnižší kvalita života je podle žebříčku dlouhodobě v regionech, kde nezakopnete o práci, většina ze sousedů má minimálně jednu exekuci, pobírají dávky a sem tam si skočí na ruletu.