Nejmladší oběť protestů v Barmě. Holčičku zabili v náruči jejího otce

Protesty v Barmě si vybírají krvavou daň. Nejen demonstranti přicházejí o život, mezi obětmi jsou i děti. Tou nejmladší je sedmiletá Khin Myo Chit, kterou vojáci v úterý zastřelili přímo v domě jejích rodičů ve městě Mandalay.

Ten den vojáci prohledávali všechny domy v sousedství, uvedla pro BBC starší sestra zabité dívky, 25letá May Thu Sumaya. Hledali zbraně a zatýkali podezřelé lidi. "Aby se dostali dovnitř, vykopli dveře," popsala způsob, jakým vtrhli k nim domů. "Když byly dveře otevřené, zeptali se mého otce, zda jsou v domě ještě nějací další lidé," pokračovala.

Muž vojákům sdělil, že v domě nikdo další není. Podle výpovědi dcery ho měli obvinit ze lži a začít prohledávat místnosti. V tu chvíli přiběhla její sedmiletá sestra a posadila se otci na klín. "Pak vystřelili a zasáhli ji," dodala May Thu Sumaya. Během domovních kontrol vojáci zbili a zatkli také jejího 19letého bratra.

The youngest victim, seven-year-old Khin Myo Chit, who was allegedly shot by the military forces as she ran into her father's arms. Her father said the last words she uttered after being shot: "I can't father,it's too painful." #WhatsHappeningInMyanmar #CrimesAgainstHumanity pic.twitter.com/jFziPAHgGr — Sue (@sue_py83511266) March 24, 2021

Střela dívenku zasáhla do břicha. V rozhovoru pro místní média otec prozradil, že její poslední slova zněla: "Nemůžu, tati, příliš to bolí." Řekl, že zemřela zhruba za půl hodiny. Příbuzní ji naložili do auta a hledali lékařskou pomoc, boj o život ale dívenka prohrála.

Funeral:



Khin Myo Chit, 7-yo Muslim girl, was shot dead by Terrorists (#Myanmar Security Forces) on Mar 23.



Thousands of people unable to attend as Terrorists are searching for her body to take away. Only a few handful able to attend. #WhatsHappeningInMyanmar #Mar24Coup pic.twitter.com/ew7nbYqPWd — Ro Nay San Lwin (@nslwin) March 24, 2021

Armáda se k incidentu ještě nevyjádřila. Zpráva o smrti sedmileté holčičky oběhla celý svět. Podle neziskové organizace Save the Children se počet zabitých dětí při protestech v Barmě vyšplhal už na 20. V pondělí přišel o život 14letý chlapec, který byl rovněž zastřelen, aniž by se účastnil protestů. Údajně se to stalo ve chvíli, kdy vyšel z domu pro vodu.

"Jsme zděšeni z toho, že děti jsou terčem smrtelných útoků. Jejich smrt je obzvláště znepokojivá vzhledem k tomu, že byly údajně zabity doma, kde by měly být chráněny před újmou. Skutečnost, že tolik dětí bylo zabito, a to téměř denně, ukazuje, že bezpečnostní složky nemají úctu k lidskému životu," prohlásila organizace.

Barma se zmítá v chaosu a násilí od začátku února, kdy armáda v čele s velitelem Min Aun Hlainem provedla vojenský puč a chopila se moci v zemi. Proti převratu lidé protestují, demonstrace jsou ale násilně potlačovány. Vojáci i policisté po protestujících střílejí, objevují se zprávy o zmizeních a mučení politických vězňů.

Podle Asociace pro pomoc politickým vězňům (AAPP) přišlo v souvislosti s převratem o život nejméně 275 lidí, podle aktivistů je ale skutečný počet obětí pravděpodobně mnohem vyšší.

Více o vojenském převratu z 1. února se dozvíte v reportáži TV Nova: