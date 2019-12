Nejotřesnější zločiny 2019: Zemřelo hodně dětí. Často rukama rodičů

Osud tříletého týraného chlapce šokoval snad každého, kdo se u smutné události dozvěděl. Podle policie jej týral partner matky. Policisté obvinili muže ze dvou trestných činů – ze zvlášť závažného zločinu vraždy a týrání svěřené osoby. Dítě bylo podle svědků týráno dlouhodobě. Mělo vytrhané vlásky a po bytě byly všude fleky od krve.

Chlapec neměl trvalý pobyt v Lounech, proto nemohl být pod dohledem tamní sociálky, přestože v minulém městě tomu tak bylo. Pracovníci sice rodinu jednou navštívili, v té době ale prý bylo ještě všechno v pořádku. Nešlo ale o kontrolu kvůli podezření sousedů.

Několik z nich přitom vypovědělo, že chlapce vídali na dětském hřišti nebo v parku zmláceného. Z bytu se měl často ozývat křik a pláč, dupot nebo rány. "Kluk měl modřiny, byl oteklý, ani nemluvil, jen tam tak seděl v kočárku," popsal už dříve redakci TN.cz známý rodiny.



VIDEO: Policisté vyšetřují tragickou smrt dítěte v Lounech

Vražda chlapce na Benešovsku

Policie ve středních Čechách vyšetřuje vraždu šestiletého dítěte. Toho měla zabít údajně jeho vlastní matka. Tělo chlapce schovala do sprchového koutu a následně se sama pokusila o sebevraždu. Mrtvé dítě našli po příjezdu do rodinného domku policisté.

Hodinu před tragédií přitom matka podle svědka hrála se synem fotbal. Otec a matka chlapečka se prý rozváděli. V den vraždy se údajně konal soud, který rozhodoval, zda půjde dítě do péče matky či otce. Více najdete zde.

Smrt kvůli neopětované lásce

V den dívčiných 18. narozenin – v pondělí 27. května – přišel podle policie Daniel k jejímu domu, vrhl se na ni a způsobil jí bodnořezná zranění, kterým dívka podlehla. "Terezu jsem chtěl zabít. Rozhodl jsem se týden před činem. Vedla mě k tomu zpráva, že má přítele. Vzal jsem doma dva nože, kdybych náhodou jeden ztratil. Odjel jsem do bydliště Terezy a tam ji zavraždil," uvedl před soudem Daniel.

"Když jsem vešel k Tereze do domu, byla na záchodě. Jakmile vyšla ven, začala na mě křičet, ať jdu pryč. Jen jsem stál a mlčel. Když se otočila, chytil jsem ji za krk do kravaty, strhl na zem a ubodal. Zasadil jsem jí asi čtyři rány nožem do hrudníku. Z šoku jsem utekl z domu do Zdemyslic, aniž bych se přesvědčil, jestli Tereza žije. Napsal jsem rodičům a dalším kamarádům, co jsem udělal," uvedl obžalovaný s tím, že asi po půlhodině přijela jeho matka a odvezla ho zpátky na místo činu.

Mrtvou dívku v domě ve Zdemyslicích na jihu Plzeňska našla sousedka. Tu zburcovala matka oběti, když volala dceři na mobil a ta jí ho nezvedala. "Motivem činu byla neopětovaná láska," řekla policejní mluvčí Markéta Fialová. Chlapec a zabitá dívka spolu chodili do jedné třídy. Daniel se do ní zamiloval, a když ho nechtěla, měl se loni na podzim pokusit o sebevraždu. Nakonec vzal ale její život. Mladíkovi za vraždu hrozí až 20 let vězení.

VIDEO: Soud uvalil na mladíka vazbu

Ubodání devítiletého chlapce

Česko šokoval i případ úmrtí devítiletého chlapce, kterého v Praze 6 koncem srpna podle kriminalistů zavraždila matka. "Dítě mělo smrtelná zranění, kterým na místě podlehlo i přes poskytnutou první pomoc. Na místě policisté zadrželi sedmatřicetiletou matku dítěte, která se následně pokusila o sebevraždu," uvedl k případu mluvčí policie Jan Daněk

Žena s největší pravděpodobností u soudu neskončí kvůli nepříčetnosti. Údajně totiž jednala pod vlivem psychického onemocnění. Užívala léky, ty ale krátce předtím přestala brát. Více najdete zde.



Vražda holčičky v Přerově

Přerov v srpnu zasáhla vražda tříleté holčičky. Její bezvládné tělíčko našli policisté v pračce. O několik dnů později z vraždy obvinili její matku. Podle kriminalistům se odehrála zvlášť surovým a trýznivým způsobem. "Obviněná žena nebyla v minulosti stíhaná pro trestnou činnost a za trestný čin vraždy jí hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest," řekl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Zdrcená rodina také popsala, že matka s policií příliš nespolupracuje. "Policii řekla, že ničeho nelituje. Jen ji ta mala prý překážela," dodala příbuzná. Kristýnka zemřela v bytě, ve kterém s matkou žila. Podle sousedů, se kterými mluvila televize Nova, v bytě ženy velmi často bývaly večírky a nejednou, kvůli hluku i hádkám, tam vyjížděla hlídka městské policie.





VIDEO: Vražda tříleté holčičky v Přerově

Střelba v Ostravě



Střelec Ctirad V. zahájil 10. prosince ráno bez varování palbu na poliklinice ostravské nemocnice v čekárně traumatologické ambulance. Pachatel mířil na čekající pacienty z bezprostřední blízkosti do hlavy a hrudníku.

Z místa činu střelec následně utekl a navštívil matku, které se svěřil a oznámil jí, že se zabije. Policie po něm okamžitě vyhlásila pátrání. Ještě před zásahem policie se ale střelil v Děhylově na Opavsku do hlavy. Svým zraněním po půlhodinové resuscitaci podlehl.

Proč se Ctirad V. rozhodl popravit nevinné lidi, se s jistou už asi nikdy nedozvíme. Údajně byl přesvědčen o tom, že je nemocný a nikdo ho nechce léčit. Podle policie neměl legálně drženou zbraň. Navíc už dříve měl problémy se zákonem. Policisté v minulosti šetřili případ, kdy napadl svou manželku.

VIDEO: Pohřeb první oběti ostravského střelce