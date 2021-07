Nejpevnější pozadí českého showbyznysu: Maxa dělá 2 500 dřepů každou neděli

Hostem čtvrteční Snídaně s Novou byl oblíbený zpěvák Martin Maxa. V rozhovoru zavzpomínal na svou roli v několika dílech komedie Kameňák a tuto zkušenost srovnal s hraním v divadle. Promluvil také o svém soukromém životě a přiznal rozpad vztahu, který trval přes dvacet let. Prozradil také, jak si udržuje fyzickou kondici. Každý den do svého programu zařazuje sportovní aktivity a už dvacet let do svého tréninku zapojuje dřepování. Každou neděli udělá 2 500 dřepů a to za necelou hodinu a půl.