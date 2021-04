Nejrychlejší nebo nejkratší cesta? Google nově navrhuje jinou možnost

Navigace v telefonu pomocí map se stala parťákem na cesty spousty lidí. Do této chvíle při vyhledávání nejlepší trasy, preferovaly Google Mapy tu nejrychlejší možnou cestu. Od konce tohoto roku by to ale mělo být jinak!

Vyhledávač Google uvedl, že nově v aplikaci zvýrazní i cesty, které generují nejnižší úhlíkovou stopu, a to hlavně pomocí údajů o hustotě provozu, která má vliv na spotřebu paliva a tím i emise. Nově bude započítávat i sklon silnic. Cíl společnosti Google je bojovat proti změně klimatu.

Po spuštění bude výchozí trasa v aplikaci "ekologická", pokud se to uživatelé nerozhodnou změnit v nastavení. A když budou alternativní trasy výrazně rychlejší než eko-varianta, nabídne aplikace možnosti tras a umožní uživatelům porovnat odhadované emise.

"To, co běžně v aplikaci vidíte, je přibližně polovina tras. Jsme schopní najít mnohem ekologičtější alternativu s minimálním nebo žádným časovým rozdílem oproti běžným trasám," řekl médiím ředitel produktu společnosti Google Russell Dicker.

Nově se přidají i další možnosti jako například navigace uvnitř budovy pomocí živého zobrazení. Také by se měla přidat možnost na mapě sledovat aktuální počasí nebo jeho předpověď. Aplikace bude pracovat i s kvalitou vzduchu.