Kvůli nějakým demonstracím se vláda měnit nebude, odmítl Babiš

Konference Globsec v Bratislavě nastolila otázku budoucnosti a vize Evropské unie. Na pódiu společně vystoupili Babiš a Pellegrini. Na oba politiky směřovalo několik otázek. Babiš měl vysvětlit aktuální situaci kolem auditů Evropské komise a demonstrací po celé České republice za jeho odvolání.



“Česká republika se nikdy neměla tak dobře jako dneska, rosteme, bohatneme. Není žádný důvod, aby lidé protestovali, protože se mají skvěle,“ odpověděl Babiš.



“Česká republika není Slovensko, v České republice se nebude měnit vláda na základě nějakých demonstrací. Máme svobodné demokratické volby, ty jsme vyhráli,“ prohlásil Babiš.

Podle Babiše lidé protestují proto, že se za sedm let, co je ve vysoké politice, na jeho osobu nabalila spousta lží, které poté opakovala česká i zahraniční média. Zopakoval také své úspěchy na ministerstvu financí. Problém vidí i ve volebním systému. Kdyby byl většinový, odpadly by problémy se skládáním vlády, naznačil.

Podle auditu Evropské komise je Babiš ve střetu zájmů a hrozí, že společnost Agrofert, kterou Babiš dal do svěřenského fondu, bude muset vrátit obdržené dotace. Podle auditorů totiž Babiš svěřenský fond ovládá a nadále tak řídí i Agrofert.

Proti Babišovi a nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) organizuje spolek Milion chvilek demonstrace, na poslední se podle odhadů sešlo 120 tisíc lidí. Příští se bude konat 23. června. Kvůli obrovskému zájmu na Letenské pláni.



