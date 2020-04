Nejsme v tom sami. Evropská unie pomáhá nejen penězi

„Evropská unie pomáhá členským zemím hodně, ale je pravda, že jsme měli pomalejší rozjezd,“ připustila v rozhovoru pro TV Nova místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Ten ale měly i jednotlivé země, České republice se například vyčítalo, že pozdě aktivovala Ústřední krizový štáb.

„Těch opatření, se kterými jsme přišli, byla celá řada. Zakázali jsme cestování, vývoz ochranných pomůcek mimo EU, děláme centrální nákupy a brzy bude nabídka v distribuci, upustili jsme od cel a DPH při dovozu zdravotního materiálu ze zemí mimo EU,“ vyjmenovala eurokomisařka jen některé body, které členským zemím v napjaté době ulevují.

„Máme také velký podíl na repatriaci občanů, včetně Čechů,“ dodala Jourová. To si pochvaloval i ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Právě díky možnosti využít letů jiných členských zemí nemuselo Česko pro malé skupiny svých občanů vypravovat zvláštní lety. Doufá také, že náklady, které s návratem Čechů uvízlých v zahraničí do vlasti přeci jen česká vláda měla, pokryjí z podstatné části právě z evropských fondů.

Peníze jsou důležitým bodem pomoci, a to jenem v dlouhodobém horizontu, kdy budou potřeba pro podporu pošramocené ekonomiky. „Pracujeme na tom, aby se daly peníze využívat teď hned,“ dodala eurokomisařka.

EU ale pomáhá chránit své občany i jinak. Například bojem proti šířícím se dezinformacím. „Neměli bychom lidi nechat panikařit kvůli dezinformacím a okrádat je, našla se spousta šmejdů, kteří zneužívají strachu lidí,“ odůvodnila eurokomisařka. „Je nutné, aby měli lidé přístup k pravdivým informacím od relevantních zdrojů, jako je ministerstvo zdravotnictví nebo WHO,“ dodala.

Právě o to Evropská unie usiluje a může toho z pozice moci dosáhnout jednáním se společnostmi jako je Facebook nebo Google. „Musíme se proti lžím bránit, ale musíme to brát tak, že lži a pomluvy tu byly a budou. Není to snadní věc. Dezinformace nejsou zakázány zákonem, nechceme je zakazovat takovým způsobem, který by hraničil s cenzurou. Musíme se s tím vypořádat jinak. Proto třeba tlačíme na vyhledávače a sociální sítě, aby dávaly dopředu relevantní zdroje a upozaďovali dezinformační zdroje,“ dodala eurokomisařka.