Nejsme ve Vesmíru sami? Astronomové zachytili zvláštní signál

Signál označený číslem 180916 patří mezi tzv. rychlé rádiové pulzy (fast radio bursts, FRB). Ty pro astronomy nejsou žádnou novinkou, opakovaně se jim je podařilo zachytit již v předchozích letech. U tohoto signálu však zaznamenali pulzy již podruhé, prvně ho objevili již v loňském roce astronomové v Britské Kolumbii, tentokrát signál zaznamenal teleskop na americké Observatoři Gemini na Havajských ostrovech. Vědci navíc dokázali lokalizovat, odkud se k nám šíří.

Rychlé rádiové pulzy k nám přicházejí z hlubokého vesmíru daleko za hranicemi naší galaxie. V případě nejnověji zachycených signálů by mohlo jít o spirální galaxii, podobnou té naší, vzdálenou 500 milionů světelných let. Ač to zní jako neuvěřitelně daleko, podle informací CNN jde o jeden z vůbec nejblíže zachycených signálů, který by tak mohl být předmětem dalšího zkoumání. Pro astronomii může představovat důležitý krok k dalšímu poznání a pochopení Vesmíru jako takového.

Zatím toho bohužel vědci o skutečném původu mnoho neví. Objevují se proto i názory, že by mohlo jít o volání jiných civilizací nebo signály vyspělé mimozemské technologie nacházející se daleko ve vesmíru.

Pulzy by podle vědců pravděpodobně mohly vznikat při mimořádných energetických událostech, jako kolizích černých děr nebo činnosti neutronových hvězd se silným magnetickým polem. Vědci předpokládají, že by se takových událostí mohly udát i tisíce denně, podobných signálů se ale dosud podařilo zachytit řádově jen desítky. Některé se podařilo dokonce lokalizovat, signál zachycený v minulosti australským teleskopem Molonglo například pocházel z tři miliardy světelných let vzdálené trpasličí galaxie.

I když signály zpravidla trvají jen milisekundy, jsou extrémně silné a patří k nejzřetelnějším projevům, které z Vesmíru dostáváme. Jsou schopny vydávat obrovské množství energie, pro představu srovnatelné s účinkem několika stovek milionů našich Sluncí.