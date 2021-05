Nejsmrtelnější typ rakoviny napadá často i děti. Takto ho odhalíte

Zákeřnou rakovinu kůže způsobuje ultrafialové sluneční záření. Nejčastěji se vyskytuje u lidí se světlou pokožkou, světlou barvou očí a zrzavými vlasy. Riziková je však i genetika nebo rodinná anamnéza.

Ze všech typů rakoviny se právě kožní melanom šíří často nejrychleji. U dospělých napadá lidi už kolem padesáti let. Ve většině případů se přitom chorobě dá předejít.

Melanom se vyvíjí ze znamének na těle. Důležité je proto podle dermatologů jejich pravidelná kontrola. Jakmile zpozorujete, že piha mění tvar, strukturu nebo je delší dobu zanícená, krvácí nebo svědí, měli byste okamžitě vyhledat odborníka. Nemoc je sice léčitelná, zásadní je ale včasná diagnóza.

"Pravidelné domácí vyšetření, důkladná ochrana před sluncem (SPF 50+, pozn. redakce) a včasná diagnostika odborným lékařem jsou proto klíčové," vysvětlila pro web tvnoviny.sk dermatoložka Adriana Tomeková.

Stále častější jsou navíc mezi pacienty i děti. A to především ty se světlou kůží, světlou barvou očí, a se zrzavými vlasy. Odborníci rodičům doporučují pravidelnou kontrolu znamének. Ta by navíc měla být mnohem důkladnější než u dospělých. Na co si dát u dětí pozor poradila Tomeková:

Barva melanomu

Melanom u nezletilých je totiž úplně jiný než u dospělých. "Melanom u dospělého má většinou víc než jednu barvu, často hnědou a černou. U dětí však může být piha jednobarevná a černá vůbec nemusí být," vysvětlila dermatoložka.

Krvácení z pihy

Dětské melanomy mohou krvácet a děti navíc mohou i svědět. Podle dermatoložky si rodiče mají všímat, jestli se dítě v oblasti pihy neškrábe.

Otevřená rána



Melanom u dětí může vypadat také jako určitý výrůstek, který se podobá otevřené ráně. "Ta se může opakovaně hojit a znovu otevírat," řekla dermatoložka.

Nehty

Dětský melanom se navíc speciálně u dětí může projevit i ve formě tmavého pruhu, skvrnky pod nehtem na ruce nebo na noze.

V každém případě, při jakýchkoliv nejasnostech či podezření by se rodiče měli obrátit na dětského dermatologa. Zabránit vzniku melanomu u dětí mohou totiž i samotní rodiče včasným odhalením.