Očkování v Kroměříži: Senioři nedostali vakcínu, problémy jim dělá registrace

Lidé přicházeli do nemocnice v Kroměříži kvůli očkování proti covidu-19 už od rozednění. Zdravotníci se chystali podat vakcínu třem desítkám objednaných seniorů.

U žádného z očkovaných lidí v nejohroženější skupině obyvatel se nevyskytly nežádoucí účinky. "Cítím se normálně, ani nevím, že jsem vakcínu dostala," řekla TV NOVA po aplikaci očkovací látky Helena Šestáková.

"Člověk je teď klidnější, má větší jistotu," pochvaloval si i další očkovaný, Jiří Matoušek. Uvítal by však, kdyby nemusel na očkování jezdit daleko. "Mohlo by to být u praktických lékařů, že? To by bylo vynikající," míní.

První den očkování v Kroměříži ale provázely i komplikace. Třeba Ludmila Březíková jela s manželem do očkovacího centra zbytečně. V nemocnici totiž o registraci jejího muže vůbec nevěděli. Manželé proto musí přijít jindy. "Je to nedorozumění – švagrová objednávala manžela, protože my nemáme internet," řekla Ludmila Březíková.

